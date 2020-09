Guvernér ČNB – Svět po Covidu už bude jiný

Rozhovor Jiřího Rusnoka pro Rádio Z o dopadech koronavirové krize na ekonomiku (3. 9. 2020, pořad Interview Martina Kováře)

VYBRANÉ CITACE Z ROZHOVORU

„Dno máme za sebou, ekonomika už nabírá obrátky, ale vzpamatování se z toho šoku bude trvat delší dobu.“

„Inflace není úplně nízká, ale není nijak dramaticky vysoká a bude klesat k našemu cíli 2 %.“

„Přišel Covid. Reagovali jsme velmi rychle, uvolnili jsme měnovou politiku. Zatím jsme stále v tomto módu a není důvod, proč z něj vystupovat, pokud se ekonomika nebude viditelně zotavovat. To bude nejdříve ve druhé polovině příštího roku.“

“Makroekonomicky vzato, při takovém ekonomickém šoku, který jsme dostali s vypnutím ekonomiky, byla výrazná reakce vlády, čili fiskální impuls nezbytný. Obecně je to v pořádku... Jednorázově to není až takový problém, samozřejmě horší je to, pokud se zdá, že ty trendy k vysokým deficitům nebudou tak rychle ukončeny. A přestože už příští rok by měla ekonomika citelně růst, byť z té nižší základny, na kterou jsme klesly, tak se zdá, že i ten příští rok bude deficit nemalý. A to už je docela problém. Protože se mi zdá, že se změnilo vědomí k určité té odpovědnosti ke dlouhodobému vývoji a jeho udržitelnosti a to ať na straně výdajů, tak i na straně příjmů, kde se lehkou rukou škrtají různé daně.”

“Ta krize je jiná. Jednorázově to bude nominálně horší. Letošní pokles HDP bude 7–9 %. Nicméně tato krize bude nominálně relativně rychle odeznívat, příští rok už bude růst 2–4 %. V krizi (letech 2008-12) trvala dva, tři roky stagnace. Dnes ta krize je jiná v tom, že nepřišla ze světa financí, ale přišla odněkud mimo ekonomiky, a její dopady nejsou plošné, protože máme řadu odvětví, která jsou postižena a máme řadu odvětví, která prosperují. Tato krize je nabídková, je jiná, dost jiná.“