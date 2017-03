Pegas v r.2016 vydělal 14,8 mil. EUR, divi 1,3 EUR

PEGAS NONWOVENS SA oznamuje předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2016 připravené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

„Čtvrté čtvrtletí bylo z pohledu provozního hospodaření nejsilnější v celém roce. EBITDA za čtvrté čtvrtletí ve výši 12,6 milionu EUR výrazně přispěla k celoročnímu výsledku 46,7 milionu EUR a přiblížila se rekordní hodnotě z roku 2014. EBITDA upravená o vliv přecenění opčního akciového programu dosáhla 48 milionů EUR, což představuje nejlepší výsledek v historii Společnosti. Rok 2016 z finančního hlediska tedy považuji za velmi úspěšný.

Kromě dobrých finančních výsledků bych rád zmínil některé důležité události posledních měsíců. Naší prioritou je v tuto chvíli dokončení investice do nové výrobní linky ve Znojmě. Její instalace pokračuje podle harmonogramu a v současné době se souběžně s dokončovacími pracemi připravuje zkušební provoz. Očekáváme, že v plném komerčním režimu bude linka fungovat od začátku druhého pololetí.

Za velký úspěch považuji novou sedmiletou emisi dluhopisů s pevnou roční úrokovou sazbou 1,875 %, kterou jsme vydali v objemu 50 milionů EUR letos v lednu. Parametry této emise i v současném prostředí velmi nízkých úrokových sazeb svědčí o mimořádné důvěře externích investorů v naši společnost.

Slibně pokračuje i náš projekt v Jihoafrické republice, který jsme od začátku roku posunuli o další kus dopředu. V tuto chvíli finalizujeme jednání o koupi pozemku v blízkosti Kapského Města a pokud se nevyskytnou nepředvídatelné problémy, dojde k podepsání smlouvy v průběhu druhého čtvrtletí. Příznivě se také vyvíjí jednání se zákazníky, jejichž úspěšné dovršení je podmínkou pro objednání nové linky pro tuto lokaci.

V letošním roce nás tedy čekají další výzvy. Pevně věřím, že se nám podaří navázat na úspěchy z předešlého roku. Výrobní kapacita je vyprodaná, což nám mimo jiné umožní se soustředit na další optimalizaci a zvyšování efektivity výroby. Do hospodaření Společnosti se od poloviny roku také pozitivně promítne spuštění nové výrobní linky. Na druhou stranu, vývoj cen polymerů je těžké predikovat. Po dlouhém období stability, která trvala po celý rok 2016, by nás nepřekvapil růst cen, což by samozřejmě do určité míry ovlivnilo naše hospodaření.

Na základě stávajících očekávání proto stanoví Společnost pro tento rok výhled pro ukazatel EBITDA v rozmezí 43,0 až 50,0 milionů EUR.

Na splnění tohoto cíle budeme intenzivně pracovat, aby se nám i letos podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, které jsou předpokladem pro výplatu solidní dividendy. V tomto ohledu věřím, že naši akcionáři ocení rozhodnutí představenstva, které v souladu s progresivní dividendovou politikou Společnosti navrhne vyplatit dividendu ve výši 1,30 EUR na akcii,“ řekl generální ředitel Pegas.



Zdroj: TZ Pegas Nonwovens





Konsolidované finanční výsledky

Výnosy, náklady a EBITDA

Výnosy (tržby z prodeje vlastních výrobků) dosáhly v roce 2016 206,4 milionu EUR, což je meziročně o 10,0 % méně. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhly konsolidované výnosy 48,6 milionu EUR, což představuje meziroční pokles o 18,4 %. Pokles tržeb souvisel s vývojem cen polymerů, které oproti předchozímu roku zaznamenaly více než 10% propad. Objem prodejů v tunách byl v celoročním srovnání na přibližně stejné úrovni. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 došlo k nevýznamnému nárůstu zásob hotových výrobků. Celkové provozní náklady bez odpisů (netto) se v roce 2016 meziročně snížily o 13,6 % na 159,7 milionu EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhly celkové provozní náklady bez odpisů 36,0 milionu EUR, což je o 20,0 % meziročně méně. Hlavním důvodem pro meziroční pokles byla nižší nákupní cena polymerů v meziročním srovnání. Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2016 výše 46,7 milionu EUR, o 5,3 % meziročně více. Dosaženým výsledkem Společnost splnila cíl, který si stanovila v rozpětí 43,0 – 49,0 milionu EUR. Meziroční růst ukazatele EBITDA souvisel ve větší míře s přeceněním akciového opčního programu, který měl v roce 2016 méně negativní dopad do výsledku než v roce předchozím. EBITDA očištěná o tento vliv meziročně vzrostla o 1,4 % a dosáhla rekordní výše 48,0 milionů EUR. K nárůstu EBITDA přispěla i rekordní výroba, jejíž objem v celoročním srovnání narostl o 1,0 %. Naopak přenosový mechanismus cen polymerů měl na provozní výsledek v meziročním srovnání negativní vliv. Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila výše ukazatele EBITDA 12,6 milionu EUR, meziročně o 13,7 % méně. Pokles ve velké míře souvisel s vysokou srovnávací základnou, kdy výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2015 dosáhly vzhledem k výrazně pozitivnímu vlivu přenosového mechanismu rekordních hodnot. EBITDA marže dosáhla v roce 2016 hodnoty 22,6 %, což je o 3,3 procentního bodu více ve srovnání s rokem 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 činila EBITDA marže 25,9 %, meziročně o 1,4 procentního bodu více.

Provozní náklady

Celková spotřeba materiálu a ostatní spotřeba dosáhla v minulém roce 146,9 milionu EUR, meziročně o 13,7 % méně. Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 dosáhla celková spotřeba materiálu a ostatní spotřeba 32,8 milionu EUR, což je o 23,6 % méně než ve stejném období roku 2015. Hlavním důvodem pro meziroční pokles byla nižší nákupní cena polymerů v meziročním srovnání. Celkové osobní náklady dosáhly v roce 2016 výše 12,6 milionu EUR, tj. meziročně o 7,1 % méně. Osobní náklady očištěné o přecenění akciového opčního programu činily 11,3 milionu EUR, tj. meziročně o 6,7 % více. Celkové osobní náklady vyjádřené v lokálních měnách, tj. v českých korunách a egyptských librách, bez přecenění opčního akciového plánu vzrostly v roce 2016 o 5,3 %. Osobní náklady ve čtvrtém čtvrtletí 2016 dosáhly výše 4,0 milionu EUR, meziročně o 62,6 % více. Výrazný meziroční nárůst byl způsoben zejména přeceněním akciového opčního programu, jehož dopad byl ve čtvrtém čtvrtletí 2016 negativní na rozdíl od pozitivního dopadu ve srovnatelném období roku 2015. Osobní náklady 5

očištěné o přecenění akciového opčního programu vzrostly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí o 2,2 % na 3,0 milionu EUR. Ostatní provozní náklady (netto) dosáhly v roce 2016 výše 0,2 milionu EUR, ve srovnání s nákladem 1,1 milionu EUR v roce 2015.

Odpisy

Konsolidované odpisy dosáhly v roce 2016 16,1 milionu EUR, meziročně o 0,3 % více. Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 celkové konsolidované odpisy činily 4,1 milionu EUR, o 1,2 % méně než ve stejném období roku 2015.

Provozní výsledek

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) činil v roce 2016 30,6 milionu EUR, o 8,2 % více ve srovnání s rokem 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhl provozní výsledek 8,5 milionu EUR, meziročně o 18,6 % méně.

Finanční výnosy a náklady

Kurzové změny a ostatní finanční výnosy/náklady (netto) představovaly v roce 2016 náklad ve výši 3,2 milionu EUR oproti výnosu 8,7 milionu EUR dosaženému v roce 2015. Tato položka představuje realizované a nerealizované kurzové zisky/ztráty a ostatní finanční výnosy a náklady. Meziroční změna byla ovlivněna zejména dalším posilováním dolaru vůči EUR v závěru roku 2016, což mělo pozitivní vliv na nerealizované kurzové rozdíly související zejména s přeceněním ve vztahu k vnitropodnikové půjčce dceřiné společnosti v Egyptě. Tento pozitivní dopad však byl kompenzován v důsledku devalvace egyptské libry, která způsobila nerealizované kurzové ztráty ve vztahu k aktivům dceřiné společnosti v Egyptě denominovaným v lokální měně. V samotném čtvrtém čtvrtletí 2016 pak kurzové změny a ostatní finanční výnosy/náklady (netto) představovaly náklad 1,4 milionu EUR. Úrokové náklady (netto) spojené s obsluhou dluhu činily v roce 2016 7,3 milionu EUR, o 8,8 % méně ve srovnání s rokem 2015. Úrokové náklady ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činily 1,6 milionu EUR, o 29,7 % méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Důvodem pro pokles úrokových nákladů byla expirace úrokových swapů, které souvisely s refinancovanými bankovními úvěry.

Daň z příjmů

V roce 2016 činila daň z příjmů 5,3 milionu EUR, o 30,8 % více než v roce 2015. Splatná daň dosáhla výše 3,4 milionu EUR, změna v odložené dani reprezentovala náklad 1,8 milionu EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 dosáhla daň z příjmů 3,7 milionu EUR, meziročně o 74,7 % více. Splatná daň dosáhla výše 1,2 milionu EUR, změna v odložené dani reprezentovala náklad 2,5 milionu EUR.

Čistý zisk

Čistý zisk dosáhl za celý rok 2016 výše 14,8 milionu EUR, meziročně o 40,6 % méně. Pokles čistého zisku souvisel zejména s vykázanými nerealizovanými kurzovými změnami v porovnávaných obdobích. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 zaznamenala Společnost čistý zisk ve výši 1,8 milionu EUR, meziročně o 77,7 % méně.

V roce 2016 dosáhly celkové konsolidované investice 21,0 milionu EUR, meziročně o 124,9 % více. Z této částky 6

představovaly kapitálové výdaje na rozšíření výroby 16,5 milionu EUR. Běžné investice činily zbývajících 4,5 milionu EUR a vzrostly o 22,0 % v porovnání s předchozím rokem. Společnost tak nepřekročila svůj odhad investičních výdajů pro rok 2016, který předpokládal maximální úroveň výdajů ve výši 25 milionů EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 činily celkové konsolidované investice 2,8 milionu EUR. Z této částky představovaly kapitálové výdaje na rozšíření výroby 0,5 milionu EUR. Běžné investice činily zbývajících 2,3 milionu EUR a vzrostly o 60,9 % v porovnání s předchozím rokem.

Peníze a zadluženost

Hodnota čistého dluhu k 31. prosinci 2016 dosáhla 160,8 milionu EUR, o 1,8 % méně ve srovnání se stavem k 31. prosinci 2015. Poměr čistého dluhu k ukazateli EBITDA odpovídal hodnotě 3,45.

Přehled hospodaření Společnosti v roce 2016

Celková produkce první jakosti dosáhla v minulém roce 102 691 tun, což představuje nárůst o 1,0 % ve srovnání s rokem 2015. Ve čtvrtém čtvrtletí činil objem produkce 25 961 tun, což je o 0,6 % méně než ve stejném období roku 2015. Podíl výnosů z prodeje netkaných textilií určených k výrobě hygienických produktů na celkových výnosech činil za rok 2016 86,0 %, ve srovnání s podílem 85,8 % ve srovnatelném období předchozího roku. Vysoký podíl výrobků v této kategorii potvrzuje významnou pozici Společnosti na tomto trhu. Prodeje ostatních produktů mimo oblast hygieny (zejména pro stavebnictví, zemědělství a zdravotnictví) dosáhly v roce 2016 28,9 milionu EUR, což představovalo 14,0% podíl na celkových výnosech. Rozdělení výnosů dle geografie trhů potvrzuje stálou koncentraci odbytu Společnosti na širší oblast Evropy a postupné pronikání na trhy Blízkého východu. Výnosy z prodejů do západní Evropy dosáhly v roce 2016 výše 80,5 milionu EUR a představovaly 39,0 % podíl na celkových výnosech. V roce 2015 dosáhly 81,4 milionu EUR, což představovalo 35,5 % z celkových prodejů. Výnosy z prodeje do střední a východní Evropy a Ruska dosáhly v tomto období výše 88,2 milionu EUR a představovaly tak 42,7% podíl na celkových výnosech. V roce 2015 dosáhly prodeje výše 94,3 milionu EUR a představovaly 41,1% podíl. Výnosy z prodeje do ostatních teritorií činily 37,6 milionu EUR a představovaly 18,2% podíl na celkových výnosech ve srovnání s výnosy ve výši 53,5 milionu EUR a 23,3% podílem v roce předchozím.

Výhled na rok 2017