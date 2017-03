ČR: Nižší mzdy rostou rychleji

Na první pohled vypadá růst mezd v posledním čtvrtletí loňského roku jako poměrně slabý, neboť nominálně se průměrná mzda zvýšila oproti očekáváním jen o 4,2 %, nicméně podstatnější než celkové zprůměrované číslo jsou skutečnosti, které jsou za ním a zejména jeho vývoj ve srovnání s mediánem. Ale popořadě…



Růst průměrné mzdy v ekonomice v závěru loňského roku zpomalil v důsledku nižšího navyšování mezd v podnikatelském sektoru. Naproti tomu ve veřejné (nepodnikatelské) sféře se platy zvýšily o více než 6 % a dokonce o více než 2700 převyšovaly mzdy v soukromé ekonomice.



Proč zaostaly mzdy v podnikatelském sektoru má dvě vysvětlení. V první řadě je vidět, že v problémových odvětvích, které poslední rok neprožily zrovna v nejlepší kondici (těžební průmysl a energetika) se přidávalo jen symbolicky, zatímco v odvětvích s „hojným“ zastoupením (stravování a ubytování) minimální mzdy dále akcelerovaly.



To zní logicky, nicméně nejde o hlavní argument pomalejšího tempa mezd. Tím druhým významnějším důvodem je samotná konstrukce průměru. Ve skutečnosti mzdy až tak pomalu nerostly, jak už napovídá medián. Medián mezd totiž v posledním čtvrtletí rostl o šest procent, což neznamená nic jiného, než že rychleji se mzdy navyšují lidem s nižšími příjmy, zatímco u lépe placených profesí se přidává pomaleji. Ostatně to potvrzují i údaje za jednotlivá čtvrtletí a nepochybně to ještě přesněji odhalí data za jednotlivé profese, která ovšem budou k dispozici později.



Už první pololetí loňského roku napovědělo, že rychleji porostou mzdy lidem s nižšími příjmy, po nichž navíc po celý loňský rok sílila poptávka. Proto bylo vidět, že se mzdy kvalifikovaných i nekvalifikovaných dělníků zvyšovaly podle jednotlivých profesí o 5-11 %. V průměrných číslech samozřejmě tyto pohyby vidět nejsou.



Ponecháváme proto stranou průměrnou mzdu se všemi jejími slabými stránkami (včetně toho, že ji nemají 2/3 zaměstnanců) a jako reprezentativní informaci o vývoji mezd bereme medián. Je sice nižší, ale z pohledu vývoje příjmu reprezentativnější. Jeho tempo zrychluje a jak v posledním čtvrtletí, tak i za celý rok 2016 výrazně předčí dynamiku průměrných mezd.



Aktuální data o vývoji mezd by neměla zklamat ani centrální banku, která je kromě inflace bere jako velmi podstatný ukazatel při nastavení měnové politiky. Navíc je zřejmé, že růst mezd v letošním roce bude dále zrychlovat (a to i z pohledu průměru), protože nedostatek zaměstnanců na trhu práce stále sílí. Firmám nezbývá nic jiného, než přidávat, pokud si chtějí udržet zaměstnance nebo ty nové přetáhnout od konkurence. Růst mezd pro rok 2017 odhadujeme na 5 %, medián na 6 %.