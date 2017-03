Rozbřesk: Německá inflace na čtyřletých maximech, Bundesbanka bije na poplach

Německá inflace zdolala v únoru čtyřletá maxima a podobně by měla dnes dopadnout i inflace za celou eurozónu - ta by poprvé od roku 2012 měla označkovat 2procentní inflační cíl ECB. Včera už se proto ozval Jens Weidmann z německé Bundesbanky, podle kterého bude muset ECB v březnu zvýšit svoji inflační prognózu.

Němci jsou tradičně na inflaci velice citliví a dnešní růst inflačních tlaků v kombinaci se zápornými sazbami a slabým eurem jim moc “nevoní”. I když právě politika slabého eura je jedním ze základních důvodů optimismu mezi německými podniky. Index podnikatelské nálady v průmyslu (PMI) se vyšplhal v únoru na nejvyšší úrovně za posledních šest let. Slabé euro bylo přitom mezi německými podnikateli zmiňováno jako jeden z klíčových pozitivních faktorů zvyšujících jejich konkurenceschopnost na globálním hřišti. Na druhou stranu podniky jasně říkají, že slabé euro je také do velké míry zodpovědné za rychlý nárůst cen vstupů (nejrychlejší od roku 2011). Jak si tedy nová silná čísla přeberou bankéři v ECB?



Podle našeho názoru zatím k velkým změnám v měnové politice nedojde. Výrazný nárůst zaznamenává celková inflace, ale jádro očištěné o potraviny a energie zůstává výrazně níže. Pokud se vyšší ceny energií a slabé euro nepodepíší časem také na vyšší jádrové inflaci, může inflace v závěru roku zamířit opět hlouběji pod cíl ECB. Navíc v nejbližší době čeká eurozónu zatěžkávací volební maraton a start ostrých jednání o brexitu - to se nakonec může podepsat na dnešním podnikatelském optimismu. ECB proto zatím nebude asi chtít “sundávat nohu z plynu”, a i proto těžko z dobrých čísel a vyšší inflace něco vytěží euro.

FOREX

Region

Velmi dobré výsledky podnikatelské nálady (PMI) v regionu včera pomáhaly regionálním měnám. Paradoxně nejvíce posílil zlotý, ačkoliv polský PMI se oproti minulému měsíci mírně zhoršil. Zlotý se nicméně dostal významněji pod EUR/PLN 4,30 a dosáhl na měsíční maxima vůči euru. Výborné byly zejména výsledky PMI v Česku, které byly nejvyšší od dubna 2011.



Dnešní den není z hlediska regionu zajímavý a pozornost se tak soustředí na první odhad únorové inflace v eurozóně. Vývoj cen zde totiž naznačí, jak se inflace vyvíjela v regionu. A to bude zajímavá zpráva nejen pro ČNB.



EUR/USD/GBP

Navzdory zrychlující inflaci v Německu (vystoupala již na 2,2 %) dolar včera dále posílil, což byla zásluha pokračujícího růstu dolarových sazeb v reakci na spokojenost akciových trhů s představením nových expanzivních plánů prezidenta Trumpa a dalších jestřábích výroků z Fedu. Konkrétně to byla další vlivná centrální bankéřka z FOMC Brainardová, která uvedla, že brzké zvýšení sazeb je žádoucí.



Dnes bude v centru pozornosti inflace za celou eurozónu, která se dost možná posune na 2,0 %. Tím bude inflační cíl ECB naplněn, což ovšem z hlediska politiky centrální banky mnoho neznamená, neboť její expanzivní politika v současnosti spolu-zajišťuje levné financování dluhu některých zemí v čele s Itálií. Proto eurodolar nemusí na vyšší evropskou inflaci příliš reagovat.