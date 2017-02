Rozbřesk: Valentýnský dárek od Yellenové - březnové zvýšení úroků Fedu je ve hře

Valentýnské grilování šéfky Fedu J. Yellenové v republikánském Kongresu se včera proměnilo v nezvykle galantní představení, v rámci něhož byl vyslán signál, že březnové zvýšení úroků je ve hře. Vzhledem k tomu, že trh včera ráno s něčím takovým počítal jen z 30 %, tak události dnů příštích mohou být zajímavé, neboť do 15. března, kdy Fed zasedá, tržní volatilita patrně vzroste. Chce-li totiž Fed, aby se do výnosové křivky zabudovala očekávání zvýšení úroků (v březnu o 25 bodů) alespoň ze 70 %, tak dolarové úroky budou muset ještě vzhůru. A to se samozřejmě řadě trhů nemusí líbit.



Bude-li Yellenová chtít, tak dnes bude mít možnost očekávání trhů korigovat. Do Kongresu jde totiž na kobereček znovu. Tentokrát však do horní komory - tedy Senátu. Připravená a přednesená řeč se však měnit nebude. Takže názor, že bylo nerozumné příliš dlouho čekat s odbouráváním uvolněné měnové politiky, zazní zcela jistě znovu, stejně jako zmínka, že vedení Fedu (FOMC) na příštích zasedáních posoudí, zdali by bylo vhodné úrokové sazby zvýšit. Tento předpřipravený názor může být samozřejmě dále zesílen, stejně jako mírně obroušen. Nicméně vzhledem k tomu, že reakce trhů nebyla včera nijak dramatická, tak oslabování výše uvedeného jestřábího názoru asi nebude na pořadu dne.



Do poloviny března přijde pochopitelně ještě řada důležitých událostí, které mohou názory uvnitř vedení Fedu zamíchat a příslušným způsobem korigovat tržní očekávání (růst oficiálních úrokových sazeb USA). Mezi ně například určitě patří i dnešní série makročísel, která obsahuje lednová data za inflaci, maloobchodní tržby a průmyslovou výrobu. Je třeba však počítat s tím, že pokud se nedočkáme vyložených zklamání a data budou blízko tržního konsensu (či nad ním), tak se krátké dolarové úroky budou tlačit nahoru.

FOREX



Region

Zatímco český a maďarský HDP za poslední kvartál 2016 překvapil negativně, tak polská ekonomika rostla o trochu rychleji, než se čekalo. Pozitivní reakce zlotého však byla jen dočasná. Důležitějším faktorem pro něj zůstává rychlejší růst cen.



Dnešní den není z hlediska očekávaných událostí v regionu zajímavý (další čísla z Polska přijdou ve čtvrtek a v pátek) a zajímavé tak budou především dohry včerejšího projevu Yellenové. Ty by se z regionu měly nejméně zamlouvat zlotému.



EUR/USD/GBP

Jestřábí vyznění včerejšího vystoupení šéfky Fedu Yellenové v americkém Kongresu poslalo kurz eurodolaru bezpečně pod hranici 1,06. Yellenová dostala březnové zvýšení úroků do hry a dolar tedy může mít v následujících dnech v komunikaci Fedu oporu, zvláště pokud dnešní série dat (vyjdou lednová data o inflaci, maloobchodní tržby a průmyslovou výrobu) nezklame.



Nižší inflační čísla ve Velké Británii naopak včera nepodpořila libru. Britský index spotřebitelských cen totiž za leden klesl o 0,5 procenta po 0,5procentním růstu v prosinci. Na trhu přitom již během února postupně klesaly sázky na letošní růst úrokových sazeb v Británii. Nižší inflační čísla tento trend podpoří a libře to nebude svědčit.