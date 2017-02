Morgan Stanley: Koruna letos posílí na 26,00. ČNB ji pustí v květnu

Česká národní banka odvolá kurzový závazek na koruně vůči euru kolem května letošního roku. Do jeho konce koruna k euru posílí na 26,00. Za další rok na 25,00 EURCZK. V novém výhledu to očekávají stratégové banky Morgan Stanley. V tom předchozím počítali s trváním korunového závazku do konce letoška.

„Česká národní banka pravděpodobně odvolá kurzový závazek na koruně na 27,00 k euru někdy kolem květnového jednání bankovní rady,“ soudí Morgan Stanley. Agentura Bloomberg upozorňuje, že Morgan Stanley stanovila nové výhledy pro kurz koruny: posílení na 26 korun za euro do konce letošního a na 25 korun za euro do konce příštího roku.

Co může konec kurzového závazku oddálit? Podle Morgan Stanley rozšířejí podpůrného programu Evropské centrální banky. Jenže opačným směrem působí tuzemská inflace. „Předpověď nyní souzní s ukončením závazku,“ dodává Morgan Stanley s tím, že pohledem České národní banky jsou data z domácí ekonomiky silnější kartou.

Také Morgan Stanley si je ale vědoma rozsahu, v jakém se rozehrály sázky na konec kurzového závazku. „Spekulativní příliv investic do koruny vytvořil rozsáhlou překoupenost a riziko neřízeného pohybu měnového páru koruna euro směrem vzhůru,“ upozornila ve zprávě Morgan Stanley. To v případě, že by investoři z těchto sázek po konci korunového závazku odcházeli masívně a shodným scénářem. Jejím základním scénářem je ale výše uvedené posílení koruny.