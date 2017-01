Pražské burze vládly díky výsledkům a dividendě akcie O2. ČEZ znovu u 430 korun

Především akcie telekomunikačního operátora O2 a energetiky ČEZ dnes udávaly směr vzhůru pražské burze, přesto dokázaly rozdmýchat celkový zobchodovaný objem pouze na 0,47 miliardy korun při průměru posledního roku 0,63 miliardy. Akcie O2 uzavírají obchodování silnější o 1,4 procenta u 259 korun za akcii.

Růst byl okamžitou reakcí na výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí a celý rok 2016, které naplnily odhady analytiků a ze značné míry na představenstvem navrženou dividendu 17 korun za akcii plus další 4 koruny rozdělené z emisního ážia. Finanční ředitel Kouřil v konferenčním hovoru s analytiky řekl, že tento přístup k odměně akcionářům je střednědobý, ne jednorázový. Nadto – opět pozitivní pro hodnotu akcií – potvrdil pokračování zpětného odkupu akcií a také řekl, že firma nyní nevidí konkrétní akviziční cíl, který by z finančních zdrojů firmy v blízké době ubral. Současné prostředí stále příznivých sazeb chce firma využít k přesmlouvání současného dluhu do delších splatností.

Solidním růstem o 1,3 procenta podpořila ukončení tří dní poklesů na pražské burze energetika ČEZ. Titul opět zamířil do blízkosti úrovně 430 korun za akcii. Index pražské burzy PX zpevnil o 0,2 procenta.

Z klíčových ekonomických dat jsme se dnes dozvěděli růst ekonomiky eurozóny v posledním loňském čtvrtletí, která šlápla na plyn a vykázala mezikvartálních 0,5 procenta (dle očekávání) a meziročním 1,8 procenta (očekáváno 1,7 %). Inflace pak zrychlila na meziročních 1,8 procenta a dostává se do nejvyššího tempa za poslední čtyři roky. Odpolední údaj o aktivitě v průmyslu v oblasti Chicaga naopak zpochybnil další růst. Hlavní měnový pár eurodolar se v průběhu dle posouval ve prospěch síly eura na nejvyšší hodnoty od úvodu prosince loňského roku.

Prezidet Miloš Zeman dnes jmenoval dva nové členy bankovní rady ČNB. Jak bylo oznámeno dříve, stali se jimi Oldřich Dědek a Marek Mora. Oba přiblíží bankovní radu myšlence zavedení eura v Česku.

Akcie v Evropě vidíme v bilanci celého dne ztrácet. Širší akciový index Stoxx600 oslabuje o zhruba 0,3 procenta, německý index DAX klesá o půlprocento. U nulové změny obchodují akcie ve Francii, v mírném zisku se pak pohybují akcie britské.