ČNB bude mít brzy záporný kapitál. Může zkrachovat? Ne tak docela, ledaže by ...

Dalo by se říci, že v jejich prospěch svědčí právě vyhlídka budoucích zisků. Ovšem pozor, zisk centrální banky vzniká velmi specifickým způsobem. S růstem ekonomiky roste i potřeba peněz, a peníze produkuje právě centrální banka. Do ekonomiky nové peníze dodává přes vklady, které u ní mají privátní banky, a to takto: od některé privátní banky centrální banka převezme určité aktivum, třeba státní dluhopis, a na oplátku navýší dané privátní bance zůstatek na jejím vkladu – abrakadabra, nové peníze jsou na světě.

Výdělek centrální banky vzniká potom tak, že aktiva, která si centrální banka popsaným způsobem nově zakoupila, jí obvykle nesou vyšší výnos, než kolik vyplácí privátním bankám na jejich vkladech vedených na pasivní straně její bilance. (V současném období záporných výnosů z mnoha dluhopisů už nemusí platit ani toto, ale to je pravděpodobně jen přechodný stav.)

Tento obvyklý centrálněbankovní zisk, označovaný v učebnicích jako „ražebné“, ještě naroste, pokud privátní banky aspoň část svých zůstatků u centrální banky promění na hotovost – třeba proto, že vzroste poptávka veřejnosti po držbě peněz v hotovosti. Za to, že banky, firmy a domácnosti drží hotovost, jim totiž centrální banka nemusí platit zhola nic.

Centrální banka tak má za normálních okolností zaručeno, že její hospodářský výsledek bude kladný. Naproti tomu situace ČNB od konce 90. let, tedy dlouhodobý tlak na posilování domácí měny, boj proti tomuto tlaku a výsledná držba velkých cizoměnových rezerv, to vše je příklad okolností, které v uvedeném smyslu normální nejsou. Proto bylo ražebné po celá léta v hospodaření ČNB zastíněno ztrátami v důsledku posilující koruny.

Trend posilování koruny se po dobu poslední finanční krize vytratil, ale asi se zase vrátí (Graf 3).