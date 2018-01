Každá šestá rakouská firma prodává on-line

Celkem 17 % rakouských firem a podniků s více než deseti zaměstnanci prodává své zboží nebo služby přes internet nebo on-line aplikace. Osm z deseti společností využívá kvalitní vysokorychlostní připojení přes mobilní sítě. A přes polovinu firem (53 %) lze „potkat“ na sociálních sítích. Tato fakta o využití informačních a komunikačních technologií v rakouském firemním sektoru přinesl statistický úřad Statistik Austria.

V roce 2016 prodávalo své zboží nebo služby přes web 17 % domácích rakouských firem. Činilo tak různými formami, například přes on-line prodej, e-shopy, extranet nebo srovnávače a on-line trh, případně i přes prodejní aplikace. Rozhodující roli u této aktivity hraje velikost firmy: u velkých společností s 250 a více zaměstnanci využívalo tyto odbytové cesty 28 % z nich, u středně velkých podniků s 50 až 249 zaměstnanci prodávalo přes sítě 22 %, zatímco u nejmenších firem s počtem zaměstnanců do 49 osob už jen 16 %.

Vlastní webové stránky nebo aplikace používalo pro tento účel 14 % firem, zatímco 7 % umisťovalo své nabídky na on-line tržiště, popřípadě srovnávače.

Celkový obrat on-line prodejů v Rakousku dosáhl v roce 2016 sumy 16,8 miliardy eur, přičemž 14,1 miliardy eur připadalo na vlastní webové stránky a firemní aplikace.

Nejvíce se prodávaly produkty přímo koncovému spotřebiteli. B2C odbytu se věnovalo 83 % firem s prodejem přes web, zatímco B2B byznys zajímal 61 % subjektů. Do B2B se započetly obchody směřované na jiné firmy, úřady a instituce. Co do finančního objemu dominoval obchod B2B, který vygeneroval obrat 9,7 miliardy eur, zatímco koncoví zákazníci (retail) nakoupili loni celkem za 7,1 miliardy eur.

95 % rakouských podniků prodávajících přes internet dodávalo zboží a služby na domácím trhu, 66 % z nich mělo také objednávky z jiných zemí Evropské unie a pro 37 % byly relevantní všechny trhy, tedy i mimo EU. Z celkového obratu přišlo on-line prodejcům 10,5 miliardy eur od rakouských odběratelů, 4,6 miliardy eur ze zemí EU a zbývajících 1,7 miliardy eur ze zemí mimo EU.

Mobilní připojení přes notebooky, tablety nebo smartphony využívalo pro vstup na internet loni 8 z 10 podniků. Od roku 2012 se tento podíl zvýšil z 58 na 81 %. Přitom největší společnosti v Rakousku mají už v roce 2017 prakticky plné pokrytí mobilními sítěmi (99 %), u středně velkých firem činí 93 % a u menších podniků 78 %.

Sociální sítě lákají rakouské podniky čím dál víc. Rostoucí význam ukazují statistiky: zatímco v roce 2013 bylo na sociálních sítích aktivních asi 39 % firem, v roce 2017 byl tento podíl už 53 %. Vedle sociálních sítí a multimediálních platforem byly započteny též blogy, mikroblogy a některé wiki aplikace. Opět platí přímá úměra: čím je firma větší, tím aktivnější je na sociálních sítích: 51 % malých, 61 % středních a 75 % velkých rakouských společností komunikuje těmito cestami.