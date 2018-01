ČEZ plánuje miliardové investice do přeměny elektrárny v Mělníku (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ přestaví svůj komplex v Mělníku na teplárnu.

Mediální skupina CME zlepšila svůj tržní podíl v roce 2017.

Evropské akciové trhy by dnes mohly zahájit obchodování růstem.

Dnes můžeme očekávat významnější ekonomické zprávy především jen z evropského kontinentu. Za celou eurozónu bude zveřejněna nezaměstnanost, která by měla třetí měsíc v řadě klesat. V Německu jsou očekávána čísla průmyslové produkce za listopad, u nichž by mělo dojít k výraznému nárůstu.

Obchodování na zámořských trzích

Americkým trhům se přes ne moc příznivé otevření trhů podařilo pondělní obchodování zakončit převážně v zelených číslech. Průmyslový Dow Jones ztratil necelou jednu desetinu procenta, S&P 500 index přidal 0,2 % a technologický Nasdaq si polepšil o 0,3 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejvíce dařilo utilitám (+0,9 %). Druhé místo obsadila dvojice sektorů energií a nemovitostí, když si shodně připsaly 0,6 % hodnoty. Ztráty utrpěla pouze odvětví zdravotní péče (-0,4 %) a finanční instituce (-0,1 %).

Asijský region zakončuje úterní obchodování spíše zisky, ale najdou se i poražení. Daří se trhům japonským (+0,6 %), čínským (+0,7 %) či hongkongským (+0,3 %). Ztráty zaznamenaly akcie v Jižní Koreji a Indii, když shodně jejich hlavní indexy ztrácejí jednu desetinu procenta. V rámci japonského indexu Nikkei 225 si nejlépe vedly především nemovitosti (+2,3 %) následované informačními technologiemi (+1,2 %). Menší ztrátu utrpěly jen firmy z oblasti telekomunikací (-0,1 %).

ČEZ

ČEZ plánuje mezi lety 2020 a 2024 utlumit výrobu elektrické energie v Mělníku a nahradit ji výrobou tepla. Polovina Prahy tak bude zásobována teplem z tohoto komplexu. ČEZ zde v roce 2021 postaví plynový kotel, který bude zálohovat dosavadní uhelné bloky. V roce 2022 přibude nový uhelný kotel. Celé to završí výstavba spalovny odpadů v roce 2024, která ročně dokáže spálit až 320 tisíc tun odpadků, což je o 10 tisíc tun více než je kapacita pražské malešické spalovny. Celá tato obnova mělnické elektrárny si vyžádá investice ve výši několika miliard korun. Přesná suma bude jasná až po výběrových řízeních na dodavatele. Podle současných pravidel nemůže ČEZ čerpat investiční dotace na výstavbu spalovny odpadů, ale pokud by se v průběhu příštích let tato možnost naskytla, tak bude ČEZ o dotace žádat.

CME

Mediální skupina CME v roce 2017 navýšila svůj tržní podíl meziročně o 1,7 % na více než 30 %. Její vlajková loď televizní kanál Nova zaujal první místo v žebříčku nejsledovanějších stanic u diváků nad 15 let, když její tržní podíl činil téměř 21 %.