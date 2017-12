První den Evropské rady jednali lídři EU o migraci, evropské obraně a vzdělávání

První zahraniční cestu na Evropskou radu v



První zahraniční cestu na Evropskou radu v Bruselu dnes premiér Andrej Babiš zahájil jednáním s dalšími lídry V4 o společném projektu na ochranu libyjských hranic. Následně se setkal s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a odpoledne vystoupil na jednání Evropské rady k tématům prohlubování evropské obrany a vzdělávání. Na pracovní večeři pak český premiér zdůraznil priority, které bude česká vláda prosazovat v budoucí podobě evropské migrační politiky.

Po příletu do Bruselu se český premiér setkal s předsedy maďarské, polské a slovenské vlády. Jednání se zúčastnil také italský ministerský předseda Paolo Gentiloni a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Premiéři Visegrádské skupiny se dohodli na společném migračním projektu pod vedením Itálie. Příspěvek V4 ve výši 35 milionů eur poputuje do Svěřenského fondu pro Afriku. Finální částka, do které státy V4 včetně Česka přispějí rovným dílem 8,8 milionů eur, se použije na posílení ochrany libyjské hranice a prevenci nelegální migrace.

Premiér Babiš se dnes setkal také s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. Ten mu pogratuloval ke jmenování předsedou vlády a hovořil s Andrejem Babišem o tématech summitu. Odpoledne se český premiér zúčastnil první části jednání prezidentů a předsedů vlád členských států. Lídři EU se věnovali prohlubování evropské obrany a zahájili Stálou strukturovanou spolupráci v obraně (PESCO). „Česko je připraveno se do PESCO aktivně zapojit. Posílení obrany a bezpečnosti je pro nás jedním ze základních kamenů budoucnosti EU, “ uvedl po jednání český premiér. Evropská rada dále přijala stručné závěry k sociálním otázkám, vzdělávání a kultuře.

Na pracovní večeři se pak evropští státníci věnovali tématu migrace. Andrej Babiš zdůraznil, jak je důležité, aby EU přestala řešit otázku kvót a zaměřila se na příčiny migrace. Evropským kolegům zopakoval, že jediným účinným řešením migrační krize je ochrana vnějších hranic a pomoc v zemích původu migrace. Česko proto bude pokračovat ve svých dosavadních aktivitách ve třetích zemích a boji proti pašerákům.