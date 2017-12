Rozbřesk: Čeká se na další růst oficiálních amerických sazeb a poslední vystoupení guvernérky Yellenové

Dnešní zasedání Fedu přinese s vysokou pravděpodobností další růst amerických sazeb. Trhy s ním ovšem skoro ze 100 % počítají. Pro investory tak bude zásadní především to, co vyplyne z doprovodného komentáře, nové prognózy a rozlučkové tiskovky Janet Yellenové.



V doprovodném komentáři bude zásadní sledovat zejména to, zda eventuální rozhodnutí zvýšit sazby bude jednomyslné a jak vyznívá nová prognóza. Ta s vysokou pravděpodobností po poslední sérii slušných čísel bude revidována směrem vzhůru v otázce růstu a naopak níže pokud jde o míru nezaměstnanosti. Naprosto klíčová však bude nastíněná úroková trajektorie na příští tři roky. Žádné významné změny ve výhledu sazeb na příští rok ovšem nečekáme, byť pár hlasů navíc pro vyšší úroky v roce 2018 a 2019 se v nové prognóze možná najde.





Nicméně Janet Yellenové se na poslední tiskové konferenci pravděpodobně nebude chtít dát trhům záminku sázet na výrazně rychlejší růst sazeb v příštím roce. I když se těžko půjde této otázce vyhnout ve chvíli, kdy padnou otázky na připravovanou daňovou reformu. Ta pro Fed znamená pro-inflační riziko, resp. implikuje o něco vyšší reálné úrokové sazby než za jinak stejných podmínek.Z makroekonomického pohledu je zajímavé, že v tomto roce nehledě na pokračující zvyšování úrokových sazeb Fedu, zůstávají finanční podmínky v americké ekonomice super-uvolněné. Jednoduše řečeno peníze zůstávají extrémně dobře dostupné. Index finančních podmínek americké ekonomiky sestavovaný investiční bankou Goldman Sachs poklesl na nejnižší úrovně od roku 2014 - tedy níže než ve chvíli, kdy Fed začal zvyšovat sazby. Je to především díky tomu, že Fed zvyšuje sazby relativně pomalu a dlouhé úrokové sazby zůstávají poměrně nízko. Současně s tím dál rostou akciové trhy a v tomto roce je také navíc slabší americky dolar . To všechno spíš otevírá Fedu prostor k dalšímu utahování měnové politiky v roce 2018. To se bude odehrávat skrze vyšší úrokové sazby a postupně zrychlující prodeje dříve nakoupených dluhopisů (v lednu tempo zrychlí z 10 mld. USD měsíčně na 20. mld.). Česká koruna se pohybuje relativně klidně v okolí 25,60 EUR/CZK . Do zasedání ČNB by měla zůstat naladěna relativně pozitivně. I když lehkým rizikem zůstává čtvrteční zasedání ECB. Pokud se Mario Draghimu nepodaří ve světle silnější prognózy udržet dostatečně holubičí tón, mohlo by to část spekulantů na koruně zneklidnit.Dluhopisové výnosy míří vzhůru, přičemž na krátkém konci rostou americké rychleji než evropské, čímž podporují dolar v posilování. Americká měna měla odpoledne navrch nad eurem a menší zisky si připsala také na páru s librou. Dolaru pomohla lehce vyšší americká výrobní inflace , která trh navnadila před dnešním zasedáním Fedu.To bude bezesporu nejdůležitější událost nadcházejících 12 hodin. Fed dnes večer zvýší úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, což nebude žádné překvapení. Pro dolar bude klíčové, jak bude nastíněná nové trajektorie růstu úrokových sazeb na příští tři roky. Žádné významné změny ve výhledu sazeb na příští rok ovšem nečekáme, byť pár hlasů navíc pro vyšší úroky v roce 2018 a 2019 se v nové prognóze možná najde. Celkově by však medián hlasů FOMC měl zůstat na hodnotě tří zvýšení o 25 bazických bodů v roce 2018. Cena ropy Brent zaznamenala propad zpět k 63 USD /barel v reakci na vybírání zisků. K těm pomohla odstávka severomořského ropovodu Forties, jejíž délka zůstává nadále neznámou (odhady hovoří o dvou až třech týdnech). Z fundamentálního pohledu by nicméně tento výpadek produkce neměl v příštím roce trh s ropou zásadně ovlivnit. Trh samotný by se měl dle měsíční zprávy EIA nacházet více méně v rovnováze, resp. lehkém přebytku 0,05 mbd (původně očekáváno 0,29 mbd). Zajímavý je nárůst produkce v USA, kde EIA předpokládá dosažení hranice 10 mbd již v květnu 2018 (měsíc před zasedáním OPEC+), přičemž za celý rok by pak měl nárůst činit 780 tis. bpd.Dnes budou zveřejněna tradiční data o zásobách od EIA. Včerejší neoficiální data od API naznačila vyšší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-7,4 mbd). Zároveň pak svou měsíční zprávu o stavu trhu s ropou představí taktéž OPEC.