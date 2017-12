11. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy v pondělí zároveň s růstem ceny ropy sílily, přičemž odolaly i nepříznivému vlivu teroristického útoku v New Yorku.

Index Dow přidal 0,23 % na 24 386,03 bodu, S&P 500 posílil o 0,32 % na 2 659,99 bodu a Nasdaq Composite zpevnil o 0,51 % na 6 875,08 bodu. Dařilo se všem hlavním odvětvím s výjimkou průmyslu, nejvíce rostly ceny energetických, technologických a telekomunikačních titulů. Index volatility VIX klesl o 2,51 % na 9,34 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA vzrostl o jeden bazický bod na 2,3868 %. Cena bitcoinu se po zahájení obchodování s futures posunula ze zhruba 14 500 na 17 000 USD.

Newyorský starosta Bill de Blasio oznámil, že pondělní exploze v newyorském metru byla pokusem o teroristický útok. Tři kolemjdoucí utrpěli lehká zranění, čtvrtým zraněným je útočník, kterého policie zadržela. "Nastala určitá úleva, že teroristický útok nebyl horší," uvedl analytik Mark Heppenstall ze společnosti Penn Mutual Asset Management. "Když vidíte podobnou událost ve velkém městě, začnete být trochu opatrní. Ale nikdy to nestačí ke skutečnému převálcování akciového trhu," upozornil Michael Antonelli z firmy Robert W. Baird.

"Poprvé během současného oživení se akcie v energetickém sektoru jeví jako podhodnocené, a to o více než 30 % oproti férové hodnotě. Možná má s koncem roku smysl realizovat zisky ve vítězných sektorech a přesunout peníze do dosud neoblíbeného odvětví," uvedl Jim Paulsen, stratég z The Leuthold Group.

Na devizovém trhu dolar oslaboval, většinu počátečních ztrát se mu však později podařilo smazat. Dolar těží z očekávání, že americká centrální banka tento týden opět přikročí ke zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Známky slabých inflačních tlaků nicméně vyvolávají nejistotu ohledně dalšího zvyšování úroků v příštím roce.

Policie informovala, že incident v metru vyšetřuje jako "čin související s terorismem", ropný trh se proto začal obávat možných geopolitických rizik. Ceny ropy tak na začátku týdne vyrovnaly předchozí ztráty a začaly růst. Před útokem se ropa dostala pod tlak, protože v pátek vyšla zpráva o dalším zvýšení počtu amerických ropných vrtů. Ten vzrostl o dva na 751, je jich tak nejvíce od září, uvedla v pátek energetická poradenská firma Baker Hughes.