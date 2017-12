Podnikatelé by měli mít své vzory: Inspirují, ženou je kupředu a nabízejí oporu, když se příliš nedaří

Mít vzor či idol je důležité nejen v osobním životě, ale také v podnikání. Může jím být slavný a úspěšný podnikatel v oboru, ale také kolega, přítel či mentor. Vzory tady nejsou proto, aby nám vždy řekly, co udělat a jak se zachovat. Častěji spíše poskytují inspiraci a pomáhají nasměrovat člověka správným směrem, když se od své cesty odchýlí. Další důvody, proč by měli mít podnikatelé ke komu vzhlížet, najdete na následujících řádcích.



Vzory jsou skvělým zdrojem informací

Správný vzor poznáte tak, že vás obohatí o velké množství užitečných informací. Zajímejte se o jeho život, knihy či myšlenky, čtěte rozhovory nebo choďte na jeho přednášky. Využijte toho, že současná doba nabízí možnost sledovat člověka na druhém konci světa a podívejte se na úspěšné podnikatele v zahraničí. Najděte si blog či profil na sociální síti a pravidelně sledujte novinky. Přínosné pro vás budou informace o jeho začátcích i ty o klíčových rozhodnutích. Zjistěte, co váš člověk vybudoval, co se mu daří a proč. A pokud se jedná o někoho z blízkého okolí, pravidelně se scházejte a povídejte si, ptejte se na názor a nebojte se ani kritiky – pouhé chválení vás nikam neposune.



Podnikatelé, kteří motivují a inspirují

Mít vzor neznamená mít jen zdroj informací, získáte s ním i další motivaci. Navíc pomáhají lidem překonat těžké chvíle či neúspěšná období. „Sledovat někoho, kdo je na své cestě nějaký kus před námi, je inspirativní a poučné. Díky vzorům se podnikatelé mohou vyhnout zásadním chybám anebo se minimálně naučit lépe se vyrovnat s těmi vlastními. Většinou platí, že když lidé vědí, čím vším si musel projít jiný úspěšný podnikatel, menší neúspěchy je tolik nebolí a snáze se s nimi vyrovnají,“ říká Jiří Jemelka, spoluzakladatel sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS.



Není nutné omezovat se na jeden vzor

Každý podnikatel má svou pravdu, svou vlastní vizi a praktikuje určité postupy. Není nutné se rozhodovat, jestli budete vzhlížet k někomu, kdo je na vrcholu své kariéry, nebo k lokálnímu podnikateli. Pro rozšíření obzorů je lepší mít vzorů více. Pokud nevíte, kde inspiraci hledat, můžete začít u velkých českých podnikatelů, kteří svou slávou přesáhli hranice naší země. Přečtěte si klasické životní příběhy Tomáše Bati, Václava Klementa či Petra Kellnera. Inspiraci nabízejí též biblické příběhy, v nichž, ačkoliv se to na první pohled nezdá, lze najít rady i oporu pro podnikání. Pravidelně se zajímejte i o aktuální žebříčky úspěšných podnikatelů. Loni se například podnikatelem roku stal Petr Chmela, spoluzakladatel a spolumajitel společnosti Tescoma. Zajímavé jsou rovněž ženy-podnikatelky. Pro zmapování úspěšných Češek sledujte například soutěž Ocenění českých podnikatelek.



Hledejte podnikatele s hlubším posláním, ne jen ty, co vydělali peníze

Dobrý vzor může člověka pohánět dál v jeho práci i v práci na sobě samém. Najděte si vzor, jehož vlastnosti byste sami chtěli mít a pracujte na nich. Můžete odkoukat, jak se chovat k jiným lidem a co konkrétně se dá dělat, abyste dosáhli svých cílů. „U vzorů je také dobré si všímat, zda má podnikatel potřebu budovat a posouvat své okolí či obor nebo rovnou svou zemi kupředu. To jsou lidé, které potřebujeme, a takoví stojí za pozornost. Podnikatelé by se neměli bát mířit vysoko a měli by jednat tak, aby se nakonec stali někomu vzorem i oni sami,“ dodává Jiří Jemelka.

O sdružení KOMPAS

KOMPAS je neformální sdružení křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a samostatně výdělečných osob. Vzniklo v roce 2010 a jeho posláním je podpořit křesťanské nebo křesťansky smýšlející podnikatele v jejich byznysu a zároveň jim poskytnout podporu, vedení a duchovní formaci. Sdružení pro své členy kvartálně pořádá setkání v Praze a Olomouci. Více se můžete dozvědět na www.krestanskypodnikatel.cz.