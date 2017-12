Kam pohne akciovými trhy týden plný makra i centrálních bank? (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ ESCO kupuje Metrolog, polskou společnost zabývající se službami v tepelném hospodářství.

Ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení dlouhodobých závazků skupiny ČEZ na A-. Snížila však výhled na negativní.

Evropské trhy by mohly otevřít mírným růstem, vysoký vzestup však futures nenaznačují.

Dnešek z pohledu makroekonomických událostí nepřinese nic zásadního. V průběhu týdne se však dočkáme velmi důležitých makroekonomických ukazatelů v podobě amerických maloobchodních tržeb, spotřebitelských cen či průmyslové výroby. Na evropském kontinentu budou podobné indikátory zveřejněny v Německu, Francii i za celou eurozónu. Oznámeny budou i předstihové ukazatele PMI. V Japonsku nás čeká sledovaný čtvrtletní Tankan. Největší pozornost si však vyžádají američtí, evropští či britští centrální bankéři, kteří zasednou k jednání o měnové politice.

Société Générale v závěru minulého týdne zvýšila doporučení pro akcie německého výrobce a distributora elektřiny RWE na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 v závěru minulého týdne otočil po zveřejněných datech z amerického trhu práce do plusu a uzavřel s půlprocentním ziskem. Vymazal tak svoje doposavadní týdenní ztráty a svůj růst ozdobil novým historickým maximem. Podporou mu byly prakticky všechny hlavní sektory, výjimkou byli těžaři a zpracovatelé komodit, kteří uzavřeli s červenou nulou. O více jak jedno procento si v pátek polepšily farmaceutické a telekomunikační společnosti. Půl procenta přidal i průmyslový Dow Jones, který nezůstal ve stínu svého širšího kolegy, a i on vystoupal na svůj rekord.

Asijským trhům se počátek nového týdne podařil. Japonský index Nikkei 225 si polepšil o 0,6 % a vyšplhal na svoje 26leté maximum i díky oslabujícímu jenu. Po amerických datech se vrátila chuť investovat do akcií i do Asie. Ještě výraznější zisky si připsaly čínské akcie, když index si CSI 300 polepšil o 1,7 %. Premiantem se stal jihokorejský Kosdaq se ziskem 2,7 %.

Volatilita na trzích zůstává nadále velmi nízká. Dnešek na tomto faktu zřejmě nic nezmění. Očekávané události během tohoto týdne však sílu k rozčeření stojatých vod rozhodně mají. Kromě důležitých makroekonomických ukazatelů v celém světě budou centrální banky rozhodovat o nastavení měnové politiky. Fed by měl jít se sazbami nahoru, ECB nebo BoE by s nimi hýbat neměly. Investoři budou především hledat v prohlášeních centrálních bankéřů případné náznaky budoucích změn. Komentáře o pozvolném zvyšování sazeb v USA či potvrzení uvolněné měnové politiky v Evropě by měly být pro akciové trhy pozitivním impulsem. Na druhou stranu s blížícím se koncem roku zřejmě k výraznějšímu otevírání nových pozic docházet nebude, spíše naopak by mohlo přijít vybírání zisků z letošního úspěšného roku.

ČEZ

Energetická skupina ČEZ pokračuje ve svých akvizicích v oblasti komplexních energetických služeb, které zajišťuje prostřednictvím své dceřiné společnosti ČEZ ESCO. Po oznámených nákupech v minulém týdnu získala polskou společnost Metrolog, která se zabývá službami souvisejícími s tepelným hospodářstvím. Cena specifikována nebyla, transakci musí ještě schválit polský úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

Dle člena představenstva ČEZ Pavla Cyraniho je polský trh ESCO jedním z nejperspektivnějších v Evropě a očekává jeho růst ročně o více než deset procent. Společnost Metrolog zaměstnává 160 lidí a její roční výnosy za posledních pět let dosahovaly v průměru téměř 70 mil. PLN (cca 426 mil. CZK). To představuje téměř 15% podíl na tržbách ČEZ ESCO za loňský rok. V letošním roce by se díky akvizicím mohly celkové tržby vyhoupnout k 4,9 mld. CZK, příští rok by se mohly pohybovat na úrovni 8 mld. CZK.

Zprávu vnímáme pozitivně s ohledem na to, že ČEZ dále rozšiřuje portfolio svých poskytovaných služeb. Dopad na cenu akcie však žádný neočekáváme.

Agentura Fitch potvrdila rating dlouhodobých závazků ČEZ na stupni A-. Výhled však revidovala z doposud stabilního na negativní. Varováním je pro společnost růst zadlužení v souvislosti s rozvojem jaderných zdrojů a akvizicemi. Přesto však očekává udržení poměru čistého dluhu k EBITDA v rozmezí 2,5 až 3násobku.