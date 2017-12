Vývoj na devizovém trhu ve 48. týdnu (27.11.-1.12.2017)

• Koruna vůči euru v tomto týdnu již dále neposilovala a naopak ztrácela. Kurz se v pátek dopoledne pohyboval již lehce nad hladinou 25,50 CZK/EUR. V příštím týdnu (4/12) bude pro korunu velmi důležitou statistikou vývoj mezd ve 3. čtvrtletí.

• V pátek zveřejněný zpřesněný odhad růstu české ekonomiky ve 3. čtvrtletí byl stejný jako předběžný odhad z poloviny listopadu. Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl o 0,5 % mezičtvrtletně a o 5,0 % meziročně. Meziroční růst HDP byl téměř rovnoměrně rozprostřen mezi spotřebu domácností, investice a zahraniční obchod. Ve srovnání s první polovinou roku, kde k růstu HDP nejvíce přispíval zahraniční obchod, byly ve 3. čtvrtletí hlavním zdrojem růstu investice. A při detailnějším pohledu především investice soukromého sektoru. Je to patrné z tzv. věcného členění tvorby hrubého fixního kapitálu, kde jsou vidět investice především do obydlí, dopravních prostředků, strojů a informačních a komunikačních technologií. Naopak investice do ostatních budov a staveb, což je především doména veřejného sektoru, ani ve 3. čtvrtletí nijak výraznou dynamikou neoplývaly. A to ani přes skutečnost, že v roce 2016 došlo u veřejných investic k citelnému propadu a srovnávací základna je tak nízká.

• Z nabídkové strany ekonomiky zůstává motorem růstu domácí ekonomiky zpracovatelský průmysl. Po téměř čtyřech letech silného růstu je obdivuhodné, že si zpracovatelský průmysl stále drží silnou dynamiku a co je důležité, pravděpodobně si ji udrží i v závěru letošního a zkraje příštího roku. Na růstu HDP se však významně podílely i další odvětví, ať již se jednalo o obchod a dopravu, informační a komunikační činnosti či finanční služby.

• V souhrnu za celý letošní rok by se měl růst české ekonomiky pohybovat kolem 4,5 %. Takto rychlý růst HDP je však v roce 2018 zjevně neudržitelný a to především s ohledem na zrychlení dovozů a tím pádem negativním příspěvkem zahraničního obchodu do růstu HDP. Rychleji opačným směrem (kladně přispívat k růstu HDP) by naopak v příštím roce mohly, snad to není jen zbožné přání, působit investice veřejného sektoru.