Němci v povolební paralýze mlčí, hovořit by měly o to více ostatní země EU

Když chtěl eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger zjistit, co se vlastně nyní děje v Berlíně, musel si tam sjednat několik schůzek s významnými politiky. Jeho motivace k tomuto kroku byla jednoduchá: Musí totiž vytvořit návrh rozpočtu EU pro následujících 10 let. Cestuje tak po celém kontinentu a hovoří se zástupci jednotlivých zemí o jejich vizi. Velmi významnou váhu v podobných jednáních nese právě hlas Německa, ale tentokrát je tomu jinak. Jak píše Peter Müller na stránkách Politico, z této země je kvůli složitým jednáním o nové vládě slyšet jen ticho.



EU je dosavadním neúspěchem jednání o vytvoření koaliční vlády v Německu naprosto zaskočena. Před volbami ve Francii a Nizozemí panovaly obavy z růstu vlivu extrémní pravice a populistů. Tyto obavy se nakonec nepotvrdily a čekalo se, že volby v Německu žádný negativní šok nepřinesou. Všichni se totiž domnívali, že tamní situace je stabilní a Německo bude dál v centru evropského dění. Jenže do něj se nyní dere francouzský prezident Emmanuel Macron s jeho ambiciózními reformami. Prezident Evropské rady Donald Tusk dokonce vypracoval časový plán implementace těchto reforem. A Němci stále mlčí.





Nizozemský ministr zahraničních věcí Halbe Zijlstra nedávno vtipkoval, že jeho země potřebovala pro sestavení vlády sedm měsíců, takže Němcům jich zbývá ještě pět. Michael Roth z německého ministerstva zahraničí ale tvrdí, že situace již budí značnou nervozitu. „Zvolení Emmanuela Macrona otevřelo dveře změnám v EU dokořán, nikdo jimi ale nekráčí,“ uvedl. EU přitom čeká zejména na německý postoj vůči změnám v eurozóně. Macron by totiž rád vytvořil společný rozpočet, který by pomáhal zemím v problémech, které se do nich ovšem nedostaly vlastní vinou. Není ovšem jasné, jak velkými zdroji by měl rozpočet disponovat či kdo by nad ním měl mít kontrolu.Panují obavy, že v případě nových německých voleb , které by se nekonaly dříve než na počátku roku 2018, by posílila FDP. Ta se ohledně Macronových návrhů vyjadřuje velmi skepticky. Poslední průzkumy ukazují, že její podpora se zvedla o 1,3 procentního bodu na 12 %. Času není nazbyt, protože Tusk by rád diskutoval o klíčových změnách v Unii již v polovině prosince na summitu EU. Jenže pokud bude Merkelová stále jen v čele dosavadní vlády, podobné diskuse nemají smysl. Eurokomisařka Margrethe Vestager tvrdí, že by se nemělo čekat, až se francouzsko-německý motor znovu nastartuje. Říká, že „ostatní členské země by možná měly využít současné situace v Německu k tomu, aby přemýšlely o reformách, které by v Unii rády viděly“. Bruselu převažuje názor, že nejlepším scénářem by bylo opětovné spojení německých sociálních demokratů s Merkelovou. Ti to ihned po volbách vyloučili, ovšem kolaps koaličních jednání je vedl k prohlášení, že nyní jsou otevřeni předběžným rozhovorům. Macron by z nich měl určitě radost, protože sociální demokraté jsou podle něj jeho návrhům na změny v EU otevřenější než Merkelová.Zdroj: Politico