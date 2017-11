Nastává soumrak elektromobility?

Tesla Semi, Tesla Roadster nebo autonomní vozidla. Budoucnost již pomalu nastává, ale bližší pohled odhaluje problémy, které rozvoji elektromobility stojí v cestě. Překoná je?

Elon Musk nedávno představil prototyp zcela elektrického tahače Tesla Semi a také nový osobní vůz Roadster. Elektrický kamion má na jedno nabití ujet až 800 kilometrů, tedy zhruba polovinu toho, co průměrný tahač s dieselovým motorem. To je ale řeč o nejvyšší verzi, v té základní je dojezd zhruba poloviční.

První sériově vyráběný náklaďák má z linky sjet v roce 2019. Podle Sarad Holderové, spolupracovnice portálu CityLab.com však tomuto termínu příliš věřit nelze. „Zpoždění ve výrobě Teslu pronásledují od chvíle, kdy představila dlouho očekávaný Model 3,“ píše Holderová a upozorňuje, že to nejsou jediné problémy, kterým Tesla čelí. Začátkem listopadu totiž zveřejnila nejhorší hospodářské výsledky ve své historii. Její tržní hodnota spadla zhruba o desetinu a dodnes se nevrátila na původní úroveň.

Výroba vázne

Z celkových 500 tisíc objednaných kusů Modelu 3 byl zákazníkům dodán jen zlomek. Přitom jsou to právě relativně dostupné vozy, jako Model 3, které mají pro Teslu zcela zásadní význam. Mohou totiž oslovit širší okruh zákazníků, kteří by byli ochotni o elektromobilu uvažovat.

Poptávka po nich je do značné míry stimulována daňovými úlevami, které lze při nákupu elektromobilu čerpat. Ve Spojených státech je možné takto elektromobil zlevnit až o 7,5 tisíce dolarů. Jakmile se ale bude počet elektromobilů na amerických silnicích přehoupne přes 200 tisíc, federální daňová podpora na jejich nákup bude ukončena. To by mohlo nastat už příští rok nebo v roce 2019. „Sněmovna reprezentantů chce ale daňové úlevy pro elektromobily přehodnotit,“ píše Holderová.

Je tak prý možné, že 7,5tisícový bonus skončí ještě dříve. O jeho osudu má být jasno v prosinci. A to je jeden z hlavních problémů elektromobilů. Jejich pořizovací cena sice klesá, ale i s daňovou podporou je stále podstatně vyšší než u vozidel se spalovacím motorem. Navíc lze poměrně úspěšně pochybovat o tom, zda je celková bilanci emisí skleníkových plynů pro elektromobily ve srovnání se benzínovými či naftovými motory příznivější.

Konec bonusu elektromobily fatálně prodraží

Pokud bude ve Spojených státech daňový bonus zrušen, a budou-li je v tomto postupu následovat další země, výrobci elektromobilů budou mít na výběr jen ze dvou možností: omezit produkci, nebo zvýšit cenu. Jedna i druhá varianta větší rozvoj elektromobility zpomalí, pokud ho zcela nezastaví.

To ostatně ukazuje i nový elektrický tahač od Tesly. Základní model s dojezdem kolem 480 kilometrů má v budoucnu vyjít na 150 tisíc dolarů (3,3 milionu korun), ale první kusy mají stát až 200 tisíc dolarů. Kamion s dojezdem 800 kilometrů by měl stát kolem 180 tisíc dolarů (skoro 4 miliony korun). Průměrná cena dieselového tahače se na americkém trhu pohybuje kolem 120 tisíc dolarů.

Jestliže se má elektrický tahač vyplatit, musí mít výrazně nižší spotřebu než ten, který jezdí na naftu. Elon Musk deklaruje, že elektrokamion si vezme na jednu míli 2 kilowatthodiny, tedy asi 1,25 kWh na kilometr. To by například v Česku dělalo asi dvě koruny na ujetý kilometr. Spotřeba nafty se u kamionů pohybuje kolem tří litrů na kilometr, což je asi devadesát korun. Elektrický tahač tak suverénně vede.

Jenže jedno jeho nabití prý bude trvat přibližně půl hodiny, kdežto natankování nafty lze stihnout v řádu několika minut. Navíc i u kamionu s dojezdem 800 kilometrů bude nutné „tankovat“ elektřinu dvakrát častěji než u nákladního vozu naftu. Základní model Tesla Semi pak řidič bude muset k dobíjecí stanici přistavit skoro čtyřikrát častěji.

Samořiditelná chudoba

Elektromobilita se také spojuje s autonomními, neboli samořiditelnými, vozy. Zastánci si od nich slibují vyřešení dopravy ve městech, která se zejména v zimních měsících dusí pod smogovou pokličkou, dílem kvůli příliš intenzivní individuální dopravě vozy se spalovacími motory. Fenoménem dnešní doby je, že se města vylidňují, respektive lidé do nich dojíždějí kvůli práci.

„Představa, jak miliony pracujících, kteří bydlí kilometry od svých pohodlných kanceláří, dojíždějí za pomoci samořiditelných vozů, je chytlavá,“ píše Richard Florida, editor portálu CityLab.com. „Jenže autonomní automobil je pořád automobil,“ dodává a naznačuje, že samořiditelná auta sice mohou usnadnit dojíždění a možná i snížit nehodovost, ale nejsou řešením přeplněných příměstských příjezdových komunikací.

Florida jde ale ve své úvaze ještě dál. Autonomní vozidlo nevidí jako faktor, který povede ke stírání rozdílů mezi chudým a bohatým obyvatelstvem. Podle něj tyto rozdíly ještě prohloubí. Lidé s vyššími příjmy se totiž nebudou chtít zdržovat v dopravních zácpách, a tak se začnou stěhovat zpět do měst, zatímco chudší zůstanou na periferii a budou i nadále dojíždět, byť autonomními vozy. „Samořiditelné vozy nebo samořiditelné autobusy pouze povedou k tomu, že modré límečky budou možná dojíždět z větších vzdáleností. Venkov tak zůstane doménou chudých,“ říká editor portálu CityLab.com.

