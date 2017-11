Bitcoin: Coinbase během týdne zaregistrovala 100 000 nových účtů

Cena tzv. „kryptocurrency“ Bitcoin se dostala nad další magickou hodnotu. Tentokrát se Bitcoin dostal nad 9 000 dolarů a kvůli rychlosti, jakou jí překonal, vzniká globální otázka, zda další metu na úrovni deset tisíc dolarů překoná v řádu hodin, nebo spíše dnů. Růst hodnoty Bitcoinu ovšem začíná vyvolávat starosti u řady globálních centrálních bank.

Kde se to zastaví?

Bitcoin jen během pondělka 27. listopadu přidal zhruba 19 procent a krouží kolem ceny 9 800 dolarů. Burzovní statistiky uvádějí, že hodnota Bitcoinu během minulého týdne přidala více než 12 %. Od neděle však investice rázně přidala a atakovala hodnotu 9 000 dolarů. A ani zde se nezastavila. Pozadu podle statistiky nezůstávají ani další krypto měny: Ethereum či Bitcoin Cash. Bitcoin ale míří bez zábran k deseti tisícům dolarů a jeho celková tržní hodnota činí více než 150 miliard dolarů. Globální trh s krypto měnami pak nyní čítá 245 miliard dolarů. A jen pro srovnání - Bank of Japan, americký Fed a ECB pracují s bilionem dolarů, a to včetně započítání hodnoty nákupních bilancí.

Zisky investice na jedné straně ovšem vyvolávají obavy na straně druhé, a to nejen kvůli možné bublině a jejím dopadům na finanční trhy. Podle zjištění agentury Reuters rostou totiž obavy i mezi centrálními bankéři kvůli tomu, že krypto měna je svou povahou „soukromá“ měna, tudíž centrální banky nad ní ztrácejí kontrolu. Kvůli dosahu krypto měn, případně jejich silné volatilitě ale mohou být zasaženy globální bankovní systémy či dokonce peněžní zásoby ekonomik. A to by mohlo velmi rychle podkopat měnovou politiku centrálních bank, které jí používají ke zvládnutí inflace. Podle Ewalda Nowotného z Evropské centrální banky nyní ECB proto vyhodnocuje, zda nebude potřeba lépe regulovat aktivitu bank ve vztahu k obchodování s krypto měnami.

Bublina, burza nebo podvod?

Zisková vlna Bitcoinu už připisuje funguje osmý měsíc za sebou. A tak není divu, že číslo zhodnocení každým okamžikem mění svou podobu. Od 20. dubna 2017, kdy se cena Bitcoinu přehoupla přes 1200 dolarů, přidala investice až dosud neuvěřitelných 650 %. A co za tím stojí? Analytici se shodují v tom, že klíčovým impulsem růstu je masivní zájem retailových investorů o tento typ investice, což souvisí i s relativním zjednodušením technologií, díky kterým dnes, na rozdíl od pionýrských let krypto měny, mohou lidé Bitocoin „těžit“, získávat či vyměňovat.

Vývoj hodnoty Bitcoinu od října 2017



Zdroj: Google Finance

Fakta říkají, že jen největší tržiště zaměřené v USA na bitcoin – Coinbase – zaregistrovalo mezi středou a pátkem minulý týden zhruba 100 000 nových účtů na celkových 13,1 milionů účtů. A to je, jak připomíná zpravodajský server CNBC.com podle veřejně dostupných údajů rekord, neboť ještě vloni mělo tržiště „pouhých“ 4,9 milionu uživatelů. Měně podle agentury Bloomberg nahrálo i to, že se bude Bitcoin obchodovat na burzovních parketech. (Psali jsme ZDE).

Na druhou stranu ale rekordní výšiny hodnoty Bitcoinu utvrzují některé finanční odborníky v názoru, že investice je nyní už ukázkou klasické „bubliny“. Jinými slovy – právě proto, že roční zhodnocení Bitocinu vykazuje číslo 870 procent, hrozí rychlé a velké snížení hodnoty krypto měny. Ale investoři na to zřejmě zatím neslyší. Nedají ani na slova takových šíbrů finančního trhu, jakým je např. Jamie Dimon, generální ředitel JPMorgan Chase. Ten už v říjnu varoval, že kupovat Bitcoin je „hloupost" a všichni ti, kteří nakupují, za to draze zaplatí.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, CNBC, foto: Google)