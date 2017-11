Rozbřesk: Nálada v eurozóně láme rekordy, ale euro nemá sílu dobrá čísla ocenit

Kdo si myslel, že eurozóna už jede na plný plyn, spletl se. V listopadu podle poslední sady čísel ještě přišlápla “pedál více k podlaze” - podnikatelské nálady vyskočily na nejvyšší úrovně za posledních šest a půl roku, a to není vše.

Klíčové subindexy nových objednávek a zaměstnanosti v průmyslu prolomily sedmnáctiletá maxima. Na jedné straně eurozóna sklízí ovoce z pozvolna se vylepšujícího trhu práce - postupně přirozeně sílí domácí poptávka. Silná je ovšem i poptávka zahraniční - ta podle indexu PMI dosáhla historicky vůbec nejrychlejšího růstu. Včera také Francie zveřejnila nejlepší výsledek podnikatelské nálady za posledních 10 let (INSEE) a dnes s vysokou pravděpodobností podobně dobře dopadne Německo (index Ifo). To vše ukazuje na další zrychlení eurozóny na konci tohoto a na začátku příštího roku. A to je dobře i pro Česko, kde může dojít podle našeho nowcastu k revizi HDP za třetí kvartál směrem vzhůru a i konec roku vypadá v tomto světle velice slibně.



Euro včera na výborná čísla ovšem nijak silně nezareagovalo. Jeho zisky v tomto týdnu na frontě s dolarem spíše odrážely dění v USA - nejistotu šéfky Fedu ohledně americké inflace, která oslabila dolar a pomohla euru. Výborná čísla z eurozóny na druhé straně euru nijak nepomáhají, protože nikdo nevěří, že by ve finále ovlivnila ECB. Přes výborná čísla trhy dál nevěří, že ECB v následujících dvou letech ukončí politiku záporných sazeb. A i proto spekulanti sází radši dál na ty měny, kde se silná evropská čísla mohou projevit ve vyšších úrokových sazbách centrálních bank…, například na korunu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna pluje dál vstříc silnějším zítřkům, včera se měnový pár posunul ke 25,42 EUR/CZK. Zde je slabší technická bariéra, po jejímž překonání se mohou měnovému páru teoreticky otevřít dveře k posunu až ke 25,10 EUR/CZK. Závěr týdne ale možná bude klidnější. I když koruna může pozitivně reagovat na dobré výsledky podnikatelských nálad v eurozóně (viz úvodník), může si ve finále nakonec chtít počkat na zajímavá domácí čísla (příští týden revize HDP, za čtrnáct dní mzdy).



Zahraniční forex

Eurodolar se včera posunul vzhůru na 1,1850, kde svou cestu zatím přerušil. Dobrá evropská data a pochybnosti Fedu o inflaci pomáhaly kurz zvedat, aktivitu trhů však odpoledne omezila absence amerického obchodování.



Dnešek bude na eurodolarovém trhu opět ve znamení událostí v eurozóně. Kromě německé politiky bude eurodolar sledovat německý index podnikatelské nálady Ifo a vystoupení centrálních bankéřů z ECB. S vidinou silného růstu eurozóny ve 4. čtvrtletí a klesající hrozby, že v Německu budou předčasné volby, může euro držet relativně silné pozice.



Zatímco forint se nemůže vzpamatovat z holubičí politiky MNB, tak zlotý kopíruje v regionu korunu a posiluje vůči euru. Příběh je to velmi podobný - zlotý těží z velmi dobrých domácích makro dat a uvolněné politiky ECB.



Ropa

Ropa Brent se na konci týdne obchoduje nadále nad hranicí 63 USD/barel, její severoamerický konkurent WTI pak nad 58 USD/barel. Z hlediska tržních zpráv nebyl včerejšek nikterak zajímavý, čemuž jistě přispěl omezený objem obchodů s ohledem na státní svátek v USA.



V souvislosti s blížícím se zasedáním OPEC snad stojí za zmínku jeho harmonogram, předpokládající pouze tříhodinové jednání. To samo o sobě naznačuje, že již zřejmě byl vybudován široký koncensus na prodloužení dohody až do konce roku 2018, jak preferuje Saudská Arábie. Nic na tom pravděpodobně nic nezmění ani stesky ruského ministra hospodářství na negativní efekt omezení produkce na domácí hospodářský růst. Důvodem toho je, že scénář prodloužení dohody již vlastně trh ve svých cenách očekává, cokoli jiného by tedy znamenalo výrazný propad cen.