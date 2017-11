Důvěra v českou i německou ekonomiku zůstává vysoká (Ranní zpráva z finančního trhu)

S tím, jak se daří domácí ekonomice, koruna pokračuje v posouvání svých pozávazkových maxim. Dnešní čísla konjunkturálního průzkumu by měla potvrdit dobrou kondici domácího hospodářství. Ukázat by se také mělo, že nálada se zlepšuje i v Německu, kde bude zveřejněn IFO index. Nicméně po Dnu díkuvzdání ve Spojených státech, bude dnešní obchodování pravděpodobně klidné.

IFO potvrdí dynamiku německé ekonomiky

Německý IFO index by měl následovat PMI a pokračovat ve vzestupném trendu. Německá ekonomika pokračuje na růstové vlně. Vyšší mzdy a uvolněnější fiskální politika by měly zaručit slušnou expanzi ekonomiky i v příštím roce. Ekonomický růst je patrný také ve Francii. Projevuje se i v poklesu počtu nezaměstnaných, což by mělo být patrné ve dnes zveřejněných statistikách.

Nálada v evropské ekonomice ještě vyskočila

Důvěra v evropskou ekonomiku měřená předstihovým indikátorem PMI v listopadu vystřelila nahoru. Za jejím růstem stojí větší množství zakázek, které se přelévá i do plánu podnikatelů nabírat nové zaměstnance. I odhad ziskových marží zůstává velmi dobrý a ukazuje, že podniky v eurozóně neztrácejí schopnost cenotvorby. Modely ekonomů SG naznačují, že současný PMI je v souladu s růstem ekonomiky eurozóny v posledním čtvrtletí roku o 0,8 % q/q. Nicméně po zahrnutí dalších faktorů zůstává jejich odhad pro růst HDP na 0,5 %. Celkově by si evropská ekonomika měla letos připsat 2,3 % a příští rok 2,1 %.

Zápis z říjnového jednání ECB ukázal na širokou shodu evropských centrálních bankéřů ohledně prodloužení programu odkupu aktiv o devět měsíců (do září 2018) a snížení odkupovaného objemu na 30 mld. CZK. Rada guvernérů byla pravděpodobně překvapena tržní reakcí, protože předpokládala, že po oznámení na trhu nedojde k zásadnějšímu přeceňování.

Česká důvěra zůstává vysoko

Česká podnikatelská důvěra se podle nás udrží na vysokých hodnotách. Velmi dobrý růst v zahraničí se odráží na silné dynamice vnější poptávky a růst domácích mezd a investice tlačí nahoru tu domácí. Dnešní čísla to jen potvrdí a ukáží, že v posledním čtvrtletí česká ekonomika znovu zrychluje.

Snížení důchodového věku vede v Polsku k poklesu míry nezaměstnanosti. S platností od října se snižuje věk odchodu do důchodu (na 60 let u žen a 65 let u mužů). Podle polské ZUS (Pojišťovna sociálního zabezpečení) požádalo za říjen o odchod do důchodu 224 tisíc lidí. Tato instituce potvrdila, že mezi nimi byli i nezaměstnaní.

Koruna se odpoutává od hladiny 25,50 CZK/EUR

Domácí měna včera prožila další úspěšný den. Její kurz proti euru se vzdálil od hladiny 25,50 CZK/EUR a v průběhu dne se koruna dostala na 25,43 CZK/EUR. Posunula tak svou nejsilnější úroveň od začátku kurzového závazku.

Koruně mohlo pomoct i další vystoupení guvernéra Jiřího Rusnoka na VŠE, kde potvrdil, že by rád dostal sazby na 3 %. Taková sazba by podle něj centrální bance poskytla v budoucnu prostor pro případné uvolnění měnové politiky.

Dařilo se i ostatním regionálním měnám. Polský zlotý posílil přibližně o 0,1 % a dostal se na 4,208 PLN/EUR, maďarský forint přidal dokonce 0,2 % a drží se na 312,5 HUF/EUR.