BoA: Býk kapituluje v roce 2018, S&P 500 bude kolem 2800 bodů. Musí ale dorazit inflace

Podle analytiků Bank of America býčí trh "kapituluje" v roce 2018. První polovina roku by měla být ještě slušně růstová s posunem indexu S&P 500 směrem k 2 863 bodům, což odpovídá růstu o 11% oproti včerejšímu závěru. Výnosy US dluhopisů by měly růst směrem k 2,75% v případě těch 10letých.Následně by ale měla přijít akciová korekce. Podle analytiků banky se prostor pro riziková aktiva stále ztenčuje.Podle analytiků bude jedním z výrazných a zřetelných signálů blížícího se konce druhého nejdelšího býčího trendu v historii především přesmyk zájmu od fondů s pasivní investiční strategií k těm aktivnějším. Letos zatím vedou pasivní strategie zhruba o 476 mld. USD . Akciové alokace v rámci portfolií se nyní pohybují kolem 61%. Problematickým předělem bude překonání hranice 63%. Dominance akciových pozic v portfoliích trvá již 7 let. Pokud stav vydrží do konce srpna 2018 bude to nejdéle od roku 1929 a zároveň celkový býčí trend se stane historicky nejdelším vůbec.Klíčovým faktorem, který bude pomyslným spouštěčem kardinálních změn bude především růst platů a na něj navazující růst inflace , jež přinutí Fed k dalšímu zvyšování sazeb. Růst platů by měl v průběhu příštího roku dosáhnout tempa cca 3,5%, což podpoří růst inflace směrem k 2,5%.Pokud by ale došlo opět k tomu, že platy neporostou očekávaným tempem, dojde k opětovnému poklesu dluhopisových výnosů a k růstu akciových trhů.