Rozbřesk: Krach německých koaličních jednání potápí euro, koruna zatím zůstává bez „šrámů”

Krach německých jednání o koalici je pro eurozónu nepříjemnou zprávou a na své kůži to také bezprostředně začalo pociťovat i euro. To během ranního obchodování ztratilo více jak půl procenta.



Německá kancléřka, známá jako mistrná vyjednávačka, nedokázala tentokrát skloubit dohromady zájmy liberální a pro-byznysové FDP s prioritami zelených a s konzervativním křídlem vlastní strany. Trpělivost ztratila FDP, která by jinak paradoxně našla dohromady s CDU pravděpodobně nejvíce programových průniků. Největšími třecími plochami byly podle očekávání otázky migrace (požadavek zelených na větší ochranu válečných migrantů), vybraná zelená legislativa, ale i otázky daňové (požadavek FDP zrušit solidární daň).



Pro Angelu Markelovou ze vzniklé situace v zásadě vedou tři cesty a ani jedna z nich není ideální. Za prvé se může pokusit sestavit menšinový kabinet a hledat podporu pragmaticky pro jednotlivé programové body napříč politickým spektrem. Taková vláda bude ale z podstaty nestabilní. I když z počátku mohou trhy takové řešení přivítat, Angela Merkelová jenom přenese složitá koaliční vyjednávání do vyjednáváních o konkrétní podobě zákonů a opatření. Její váha role hegemona na evropském hřišti by výrazně zeslábla.



Druhou možností je obnovení jednání o velké koalici se sociálními demokraty (SPD). Takovou variantu by pravděpodobně trhy s nadšením přivítaly. Vláda by byla stabilní, výrazně pro-evropská a fiskálně expanzivnější… To by mohlo ECB otevírat dveře k dřívějšímu utažení měnové politiky. SPD ale již sama po volbách řekla, že chce odejít do opozice. Navíc konzervativní křídlo CDU/CSU je daleko méně nakloněné kompromisům s levicí…, to pravděpodobnost velké koalice výrazně snižuje.



Třetí a asi nejhorší variantou pro Německo i pro trhy by bylo vrátit míč zpátky na stranu voličů. Předčasné volby by hlavním stranám přinesly pravděpodobně podobný výsledek, jen anti-systémová AfD by pravděpodobně posílila. Vidina předčasných voleb by vedla k výraznějším ztrátám eura.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se drží relativně stabilně nad 25,50 EUR/CZK. Kalendář domácích událostí je tento týden prázdný. Rostoucí politické napětí v Německu by se za normálních okolností mělo na koruně podepsat negativně. Pokud si ho trhy ale primárně přeloží jako možnost dalšího natahování měnové expanze v eurozóně, nemusí se koruna cítit nijak ohrožena.



Zahraniční forex

Euro se ocitlo dnes po ránu pod tlakem, který způsobil kolaps povolebních rozhovorů o nové vládě v Německu. Vzhledem k tomu, že kalendář ekonomických událostí není až do středy zajímavý, tak německá politická scéna zůstane v centru pozornosti eurodolaru nejen dnes.



Co se týká regionu, tak zajímavá mohou být dnes polská data (průmysl a maloobchod) a zítra zasedání maďarské centrální banky.



Ropa

Cena ropy Brent zastavila s koncem týdne svůj propad a stabilizovala se nad 62 USD/barel. Impulsem bylo ujištění Saudské Arábie o prodloužení dohody na omezení produkce ropy v reakci na váhavý přístup Ruska. Páteční data o aktivitě amerických producentů, konstatující neměnný počet aktivních vrtných souprav, zásadní vliv na cenu neměla.



Trh s ropou bude tento týden sledovat tradiční data o zásobách ropy a aktivitě producentů (s ohledem na čtvrteční Den díkůvzdání zveřejněná taktéž ve středu). Pozornost se však již začíná plně koncentrovat na zasedání OPEC 30. listopadu ve Vídni, od něhož očekáváme prodloužení dohody o omezení produkce. Cesta k ní by pak mohla být v následujících dnech lemována vyšší mírou volatility na trzích.