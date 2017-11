Pondělní obchodní seance 20. 11. 2017

Pondělí 20. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,43 %), S&P500 (-0,26 %) a NASDAQ (-0,15 %).

Evropa: DAX (-0,41 %), CAC40 (-0,32 %), FTSE 100 (-0,08 %).

Čína: Hang Seng (+0,18 %), Shanghai Comp. (+0,28 %), CSI 300 (+0,56 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,60 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Obchodní bilance m/m (říjen): 285,5 bil. JPY, oček. 330 bil. JPY.

JPY: Export m/m (říjen): 18,9 %, oček. +20,2 %, min. 12,0 %.

JPY: Import m/m (říjen): 14,0 %, oček. +15,8 %, min. 14,1 %.

-------------------------------------------------------------

DE: Index cen výrobců m/m (PPI) za říjen: +0,3 %, oček. +0,3 %

DE: Index cen výrobců y/y (PPI) za říjen: +2,7 %, oček. +2,7 %

ECB: (15:00) – Mario Draghi (European Parliament, Brusel)

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy zakončily páteční obchodní seanci opět v červeném. Přestože republikáni ve čtvrtek v Kongresu USA udělali významný krok k prosazení daňové reformy, debata se nyní přesouvá do Senátu, kde již ale zákon narazil na odpor ve vlastních řadách. Pocity obchodníků jsou tedy smíšené a nervozita se může napříč trhy nést do příštího týdne, kdy se definitivně rozhodne, zda Donald Trump dokáže učinit svůj první povolební a prezidentský touchdown.

Rozhovory o nové německé vládě v noci na pondělí ztroskotaly. Čtyřtýdenní vyjednávání s konzervativní unií CDU/CSU a Zelenými se kvůli přetrvávajícím neshodám rozhodli ukončit svobodní demokraté. I přes dosavadní kategorický postoj SPD experti očekávají, že se je nyní Merkelová pokusí oslovit a přemluvit k pokračování dosavadní vládní spolupráce. Pokud se jí to nepodaří, existuje ještě teoretická možnost vzniku menšinové vlády, s níž ale nikdo nepočítá. Nejpravděpodobnější variantou jsou tak nyní předčasné volby, i když si je prakticky žádná z parlamentních stran nepřeje. Jednak by mohly vést k posílení protiimigrační AfD a jednak by stejně nemusely přinést žádné další koaliční možnosti. Podle politologů by Angela Merkelová v předčasných volbách už znovu na kancléřku nemusela kandidovat. Evropská měna během dnešní noci prudce oslabila a evropské trhy budou dnes v této návaznosti otevírat v červeném.

Asijská seance přinesla data japonské obchodní bilance, která tamní trhy také příliš nepotěšila. Report meziměsíční změny EX a IM nedosáhl na konsenzus trhu. Globální kapitálové trhy budou tento týden vyčkávat na středeční zápis z posledního zasedání americké centrální banky. Wall Street zůstává během čtvrtku zavřený z důvodu svátku Dne díkuvzdání, přičemž páteční seance končí už v 19 hod. Na Den díkuvzdání navazuje Black Friday, který už tradičně odstartuje začátek zimní prázdninové sezóny. Podle analytiků však s rozvojem online nakupování, tato událost pomalu ztrácí na svém významu. Koncem týdne se dočkáme také dat HDP z Velké Británie a Německa. Dnešní seance bude bez důležitých dat a můžeme být zvědavi pouze na projev šéfa ECB Draghiho v Evropském parlamentu.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Urban Outfitters (URBN).