Odboráři v peněžnictví navrhují zvýšení mezd zhruba o 15 procent

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OSPPP), který vyhlásil v úterý stávkovou pohotovost zaměstnanců bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven, doporučuje základním organizacím jednat o růstu mezd v příštím roce v průměru o 15 procent, uvádí ČTK. Novinářům to dnes řekl předseda svazu František Hupka. Růst by se měl týkat podle něj hlavně zaměstnanců s nejnižšími příjmy. Nejnižší mzda v sektoru by měla být 15.000 Kč, dodal.

Svaz bank a pojišťoven tomuto gestu podle svého vyjádření nerozumí. "Svaz bank a pojišťoven se snažil s OSPPP vyjednávat na všech možných úrovních. Naposledy skrze zprostředkovatele určeného ministerstvem práce a sociálních věcí Toto jednání se uskutečnilo v polovině října. Přestože přineslo dílčí výsledek, OSPPP se rozhodl v něm nepokračovat. Očekávali jsme tedy, že přijde se svým návrhem formátu jednání. Nadále jsme připraveni o kolektivní smlouvě vyššího stupně vyjednávat a hledat její kompromisní podobu pro obě strany," uvedl v úterý předseda představenstva svazu Zdeněk Šimek.

Z dat ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že nejvyšší platy v soukromé sféře měli v prvním čtvrtletí lidé pracující právě v peněžnictví a pojišťovnictví. Takzvaný medián, tedy střední hrubá mzda, která dělí platy na dvě stejné poloviny a podle analytiků mnohem více než průměrná mzda odpovídá reálným příjmům obyvatel, u nich dosahoval 35.319 Kč. To výrazně převyšuje celostátní mzdy, neboť medián v podnikatelské sféře činil 19.303 Kč.