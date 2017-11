Česká ekonomika si drží tempo

I ve třetím čtvrtletí letošního roku růst české ekonomiky nijak nepolevuje. V meziročním srovnání podle předběžného odhadu statistického úřadu vzrostla o pět procent. Jde samozřejmě o první číslo bez bližších podrobností, ale samo o sobě potvrzuje výbornou kondici tuzemského hospodářství.



Jeho výkon stojí jako již tradičně především na silném výkonu zpracovatelského průmyslu, kterému sekunduje většina odvětví služeb. Ostatně průběžné výsledky zejména automobilového průmyslu směřujícího k novému rekordu, co do počtu vyrobených automobilů, tento výsledek do značné míry předjímaly.





Letošní rok bude pro českou ekonomiku jedním z nejúspěšnějších v historii. Nejenom proto, že HDP atakoval pětiprocentní hranici, ale i z pohledu situace na trhu práce ekonomice je nejvyšší v historii a zrcadlově nezaměstnanost dosahuje nejnižších hodnot v historii.Předběžná čísla o HDP jsou přesně na úrovni nejnovější prognózy ČNB , takže centrální banka tímto a vlastně ani posledním inflačním číslem nedostala impuls k tomu, aby musela urychlovat své restriktivní snažení. Takže nakonec zbývá ještě jedno zásadní číslo před prosincovým zasedáním bankovní rady, a sice růst mezd ČNB předpokládá tempo za třetí čtvrtletí na úrovni 7,5 %, což je docela pravděpodobný výsledek. A zapomenout nelze ani na korunu, která prostor pro rychlou reakci zatím také příliš nevytváří.