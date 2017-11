Zveřejnění inflačních dat prospěje koruně (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zatímco ze světa dnes moc zpráv nepřichází, v České republice budeme pečlivě sledovat zveřejnění říjnové spotřebitelské inflace. Meziroční růst cen zřejmě dosáhl 2,8 %, nejvyššího tempa od roku 2012. Koruna by díky těmto zprávám mohla posílit směrem k 25,50 CZK/EUR díky vyšším šancím na rychlejší zvyšování sazeb ČNB.

Americký trh práce nadále podporuje utahování měnové politiky

Dnešní světový kalendář je poloprázdný. Jedinou důležitější zprávou (po ranních číslech z Německa, viz níže) je statistika nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Trh očekává pokračování nízkých hodnot z minulých měsíců, což svědčí o slušném stavu tamního trhu práce. Nadále očekáváme, že Fed v prosinci zvýší sazby o 25 bb.

Kurz eura k dolaru včera téměř beze změn

Kurz eura k dolaru se včera prakticky nezměnil, když se pohyboval kolem hladiny 1,160 USD/EUR. Z hlavních světových trhů ani nepřišly žádné impulsy v podobě důležitých ekonomických dat.

Už dnes ráno byla zveřejněna čísla o zářijovém mezinárodním obchodě v Německu. Zatímco bilance obchodu a exporty mírně překonaly očekávání, importy naopak zklamaly. Celkové vyznění dnešních statistik ale podporuje pokračování solidního růstu i v druhé polovině letošního roku.

Růst cen v Česku nejvyšší od roku 2012

Odhadujeme, že česká inflace v minulém měsíci dosáhla 2,8 % y/y, což by bylo nejrychlejší tempo od roku 2012. Zdražují všechny hlavní kategorie ve spotřebním koši, v posledních měsících především potraviny. Vysoká je ale i jádrová inflace, do které se promítá výrazné zvyšování mezd. V samotném říjnu očekáváme růst cen o 0,5 % m/m i kvůli sezónnímu zdražování bot a oblečení.

Říjnová statistika o inflaci by mohla zvýšit šance na pokračování rychlého utahování měnové politiky ČNB. V příštím roce očekáváme čtvero zvýšení sazeb, viz http://bit.ly/ceo4Q17. Ještě v listopadu by měla koruna posílit na 25,50 CZK/EUR. Inflace by však měla v dalších měsících zpomalovat a nakonec se v H2 18 přiblížit 2% cíli centrální banky.

Podíl nezaměstnaných poklesl na historické minimum

Koruna ve středu vůči euru ztratila desetinu procenta, když se kurz CZK/EUR posunul z úrovně 25,55 na hodnotu 25,59. Za tímto pohybem nevidíme žádné fundamentální faktory. Naopak, koruna by měla podle našeho výhledu v příštích dnech a týdnech posilovat.

Podíl nezaměstnaných v České republice v říjnu klesl na 3,6 %, nejnižší úroveň v novodobé historii. Také volných pracovních míst je nejvíce v historii. Důvodem je pokračující ekonomický růst a v podzimních měsících nadále panující příznivá sezónnost. Tlaky na růst mezd by tak měly pokračovat.

Polská centrální banka ponechala včera měnovou politiku beze změn. Nadále si zachovala i svůj holubičí tón, když se guvernér Glapinsky vyjádřil pro setrvání sazeb na současné úrovni až do konce roku 2018. V našem výhledu nadále předpokládáme první zvýšení sazeb v Q2 18. Zlotý včera proti euru získal 0,3 %. Maďarský forint vůči euru včera jen nepatrně oslabil.