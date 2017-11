Paroubek má smůlu, pražská ČSSD mu zase neschválila návrat

Další pokus Jiřího Paroubka o návrat do řad sociálních demokratů nevyšel. Ačkoliv s jeho opětovném přijetím do strany, kterou čtyři roky řídil, souhlasil pražský Krajský výkonný výbor, Paroubek nedostal souhlas od organizace v Praze 5. O vstup do ČSSD bude dál usilovat.

Paroubek potřeboval souhlas organizace v Praze 5, které byl dříve členem. Obvodní výkonný výbor o tom jednal ve středu vpodvečer, podle webu iDNES.cz ale vedení místní organizace návrat bývalého premiéra do řad sociální demokracie nepodpořilo.

Aby se mohl vrátit, potřeboval Paroubek posvěcení místní organizace které byl dříve členem. V červnu, když projevil zájem vrátit se do ČSSD a vstoupit do místní organizace ve středočeských Cerhenicích, mu vystavil stopku pražský Krajský výkonný výbor.

Ten po volebním debaklu otočil a před týdnem Paroubkův návrat posvětil, teď se ale proti postavila místní organizace. Paroubek odmítl neúspěšný návrat do řad sociální demokracie komentovat, uvedl ale, že se snahou se do ČSSD vrátit, nekončí.

Podle Českého rozhlasu vadilo členům ČSSD v Praze 5 především založení strany Národní socialisté - LEV 21), kterou Paroubek založil v roce 2011 poté, co odešel z řad ČSSD. Sociální demokraty tím podle vedení pražské buňky poškozoval.

Paroubek byl členem ČSSD od jejího obnovení v roce 1989. Od roku 1990 byl pražským zastupitelem. V roce 2006 byl poprvé zvolen do parlamentu. To už ale za sebou měl půlroční působení v čele ministerstva pro místní rozvoj a rok v čele české vlády, kde nahradil Stanislava Grosse. O post předsedy přišel po volbách v roce 2010, kdy strana sice vyhrála, vládu ale sestavily ODS, TOP 09 a Věci veřejné.