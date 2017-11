Budoucí šéf Fedu Jerome Powell pomohl Wall Street k zelenému závěru

Americké trhy prošly dalším klidným obchodováním, které narušil pouze krátký úvodní pokles. Hlavní akciové indexy na Wall Street zavřely s menším ziskem nebo bez větších změn, když DJIA posílil o 0,4 %, S&P 500 přidal 0,02 % a Nasdaq odepsal 0,02 %. Z makroekonomického pohledu byl dnešní den bez výraznějších zpráv, když zajímavá data můžeme očekávat až zítra v podobě čísel z amerického trhu práce.



Mnohem zajímavější dnes bylo ekonomicko-politické dění, když republikáni zveřejnili detaily chystané daňové reformy, které byly nezbytné pro další schvalovací proces. Samotné schválení daňové reformy však nadále zůstává otázkou několika měsíců. Donald Trump dnes oznámil dlouho očekávaného nástupce J. Yellenové v pozici šéfky Fedu. Jejím nástupcem by měl být Jerome Powell, který je investory na trhu obecně považován za dobrou variantu, když podle očekávání by měl pokračovat v nastoleném kurzu jen pozvolného utahování měnové politiky. Pokud tohoto Trumpova kandidáta schválí Senát, nastoupí J. Powell do nové pozice příští rok v únoru.





V plném proudu pokračovala výsledková sezona, která zatím probíhá ve velmi pozitivním duchu. Tento optimismus dnes ale mírně narušili dva internetoví giganti Alibaba Facebook , když obě společnosti pohodlně překonaly odhady analytiků, ale investoři zde v návaznosti na nedávný růst spíše volili výběr zisků. Další pohroma potkala akcie farmaceutické společnosti Teva, která opět reportovala slabší výsledky, a znovu snížila celoroční výhled. Akcie Teva se propadly o dalších hrozivých 20 %, když od začátku roku odepisují již 70 %.