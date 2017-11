Souhrn 1.11. - Evropa silně v plusech díky výsledkům firem, eurodolar čeká na Fed, ropa neudržela růst, BCPP v plusu díky ČEZ

Pražská burza vstoupila do 11. měsíce umírněnou likviditou a mírným růstem. Evropa dnes výrazněji rostla především díky pozitivnímu vlivu příznivě laděných firemních výsledkových zpráv. Dařilo se sektoru základních surovin a jejich zpracování díky příznivě laděným zprávám z Číny, která je v tomto ohledu hlavním světovým konzumentem. Dařilo se také automobilovým výrobcům.Problémy mě naopak evropský retailový sektor v čele s Next, H&M a Marks ad Spencer.Investoři se zájmem vyhlížejí rozhodnutí amerického Fedu o nastavení měnové politiky.Zpráva ADP o vývoji pracovního trhu v soukromém sektoru ukázala silné oživeni po hurikánech.US akciové trhy v průběhu svého dopoledního obchodování smíšeně. Daří se především energetickému sektoru. Silná makra ze soukromého sektoru vzbuzují určité obavy z možné reakce centrální banky. Euro lehce oslabilo k dolaru . Investoři čekají na výstupy z jednání Fedu. Koruna den před očekávaným růstem sazeb nejsilnější za poslední 4 roky. Ropa dnes neudržela dopolední pozitivní ladění. Pravidelná týdenní statistika EIA ukázala sice pokles stavu zásob, ale menší v porovnání s odhady. US produkce navíc pokračovala v růstu.Dopoledne pozitivně působily statistiky OPECu za říjen ukazující pokles jeho produkce o 80 000 barelů denně a růst míry plnění redukčních dohod směrem k 92%. BCPP dnes byla opětovně pod taktovkou ČEZu Unipetrolu a bank. Prvně jmenovaný titul ještě dokázal růst, ale bylo znát, že ceny blízko 490 Kč již spouštějí výraznější výběr zisků. Podobné to bylo s Unipetrolem jen dotčenou hranicí byla úroveň 380 Kč . Banky dnes předvedly smíšený vývoj v čele s pokračující korekcí u KB. Akcie Erste a Monety již dokázaly poklesy z minulých dnů zastavit.Pod postupným ale vytrvalým tlakem jsou akcie