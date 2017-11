Nekončící růst akcií – žádný mráček na obzoru?

Globální akciové trhy zakončily již dvanáctý měsíc zisků v řadě, což je nový rekord. Evropské akciové indexy se rychle zotavily z letní malátnosti a vzrostly během října na téměř šestiměsíční maxima. Japonský Nikkei se dostal na nejvyšší úrovně za více než dvě dekády a americké indexy pokračují v posouvání nových historických maxim téměř každý den.

Poslední výsledky z EU dále povzbudily evropské burzy. Růst HDP eurozóny dosáhl meziročně až 2,5 % a míra nezaměstnanosti poklesla na úrovně z roku 2009, kdy se pohybovala kolem 8,9 %. Navíc inflace v eurozóně neroste, data za říjen ukázala pouze 1,4% meziroční růst cenové hladiny, což je o desetinu méně než v minulém měsíci. Monetární politika ECB se tedy pravděpodobně tak rychle utahovat nebude a aktuální změny v kvantitativním uvolňování (QE) byly akciovými trhy přijaty pozitivně. Objem QE se neměnil, stále existuje možnost jeho prodloužení a Draghi potvrdil, že úrokové sazby zůstanou na nule ještě dlouho poté, co skončí QE. To jsou stále příznivé faktory pro nákupy akcií. Navíc euro pokleslo ze svých maxim nad 1,20 vůči USD a obchoduje se kolem 1,1650, což také hraje pro evropské akcie.

V Japonsku vyhrál volby současný premiér Shinzata Abe a trh si to vysvětlil tak, že aktuální uvolněná monetární politika bude pokračovat i nadále. Japonský Nikkei tedy rovněž může pokračovat dále v růstu.

V USA se schyluje k dalšímu zvyšování sazeb, které se očekává v prosinci. Dosavadní zvyšování sazeb ale akciovou „rally“ nerozhodilo. Dolar totiž oslabil a výnosy na středním až dlouhém konci výnosové křivky nerostly. To znamená uvolněné podmínky na finančním trhu a tento trend je stále aktuální. Prosincový pohyb federálních fondů na 1,50 % tak nejspíš znovu nebude mít na akcie žádný vliv.

V nejbližších dnech bychom se ale měli dovědět jméno nového šéfa Fedu. Tím by se měl podle odhadu z trhu nejspíš stát Jerome Powell. Je to známý jestřáb, a proto by monetární politika Fedu mohla přitvrdit v restriktivní politice, což by znamenalo rychlejší zvyšování sazeb. Tento faktor by už na akcie mohl negativně dopadnout. Zatím se tak ale neděje a akcie si mohou užívat klidný vzestup k dalším rekordům.