Změny od listopadu: Vyšší platy, placení mobilem i dárky za babku

Zvyšování platů, novinky v lékařských podmínkách, ale třeba také přezouvání pneumatiky. Také v listopadu na nás čeká řada změn, nových práv i povinností. Co nás v listopadu čeká a co bude jinak? Přezujte pneumatiky V Česku platí povinnost mít na autě zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, nebo se lze vzhledem k výhledu počasí domnívat, že by taková situace mohla nastat. To znamená, že nemusíte hned 1. listopadu běžet do servisu, pokud je totiž hezké počasí, můžete vyjet i na letních pneumatikách. Stejně tak na jaře nemusíte čekat s přezutím až do konce března, pokud už dávno nesněží a sněžit nemá. Jak je to s povinností zimních pneumatik v různých zemích Evropy, se podívejte v tabulce:

Platy některých profesí porostou O 15 procent se od listopadu zvýší platy učitelů, ostatních zaměstnanců veřejné správy o 10 procent. Na navýšení se v září dohodla vláda. Podrobnosti si přečtěte ZDE. Školské odbory ale žádají další navyšování platů, do roku 2020 by podle nich měl učitelský plat dosahovat 130 procent průměrné mzdy - tedy více než 38 tisíc korun.

Placení prostřednictvím mobilu

Klienti některých bank budou moci od listopadu platit mobilem. Komerční banka, Moneta Money Bank a mBank totiž spustí službu Android Pay od Googlu. Platba se uskuteční pouhým přiložením chytrého telefonu k platebnímu terminálu. Zařízení pouze musí být vybaveno bezkontaktní technologií NFC a aplikací, kterou si lidé stáhnou z Google Play.

Inspektoři se skrytou identitou

V účinnost vstupuje na začátku listopadu novela zákona o České obchodní inspekci (ČOI). Ta umožní kontrolorům ČOI používat skrytou identitu. Krycí doklady budou jednorázově používány například při akcích, kdy by odhalení pravé identity zhatilo účel návštěvy. Především jde o akce tzv. šmejdů, na nichž je před vstupem vyžadován občanský průkaz.

Inspektoři nově budou moci také vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce běžně stává, že při kontrole prvního stánkaře kontrolovaná osoba ostatní stánkaře varuje, a ti pak zamykají zboží do kontejnerů.

Další parkovací zóny

Po Praze zavádějí modré parkovací zóny také v Českých Budějovicích. Od 1. listopadu začnou platit na Pražském předměstí a v několika přilehlých ulicích. Lidé s trvalým bydlištěm zaplatí za parkování za rok 400 – 500 korun, ti, kteří v místě trvalé bydliště nemají, pak budou muset sáhnout do kapsy hlouběji. Za roční kartu zaplatí čtyři nebo pět tisíc korun, přenosná karta pak bude za dvojnásobek.

Zdravotní prohlídky v zaměstnání budou jiné

Vstupní prohlídka uchazečů o zaměstnání musí být nově uskutečněna před uzavřením pracovního poměru. Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání, pokud s takovým člověkem zaměstnavatel uzavře smlouvu, náklady na prohlídku mu uhradí. Výjimkou je prohlídka zaměstnanců, kteří pracují v noci, těm hradí prohlídku zaměstnavatel vždy. Nově nebude prohlídka u nočních pracovníků povinna každý rok, ale jednou za dva roky.

Novinka při prohlídkách čeká i na řidiče - referenty. Lékařská prohlídka u osob mladších 50 let bude nově prováděna jednou za čtyři roky, po dovršení 50 let věku jednou za dva roky.

Zahájení lyžařské sezóny

I když je zatím na horách spíš jen sněhový poprašek, někteří vlekaři se chystají během listopadu odstartovat lyžařskou sezónu. Třeba na hotelové sjezdovce na Monínci už lyžují od konce minulého týdne, horní část hlavní sjezdovky pak bude v provozu od 17. listopadu.

Podle webu On the snow by mohly během listopadu otevřít i jiná střediska – třeba Branná v Jeseníkách, Železná Ruda na Šumavě, Černá hora a Mladé Buky v Krkonoších nebo Boží Dar a Klínovec v Krušných horách.

Změna vyplácení důchodu

Celkem dvakrát dostanou v listopadu někteří senioři důchod v jiném termínu, než na jaký jsou zvyklí. Dobrou zprávou ale je, že na něj nebudou muset čekat déle. Může za to státní svátek 17. listopadu. Senioři, kteří mají výplatní termín důchodu 16. listopadu, dostanou peníze už 15. listopadu, ti, kterým chodí 18. listopadu, ho dostanou už 16. listopadu.