DOWER-D: Kra ještě není vidět, ale někde v mlze už na Titanik číhá!

Globální akciové trhy se nacházejí v poměrně nezvyklé situaci. Na jedné straně "nekonečný" růst a optimismus a na druhé spousta varovných signálů, počínaje úslovím o stromech, které nikdy nerostou do nebe a úvahami o rozpadu EU a konci dnešního politického a hospodářského pojetí světa konče. Tak trochu Titanik. Této situaci proto přizpůsobme i naše investiční myšlení. Akcie ještě chvíli porostou, my se už ale zamýšlejme co s penězi, až všechno klekne.



Trochu jiná situace oproti globálním trhům je na tuzemském akciovém trhu, viz například japonské svíce indexu PX. Nejsme Amerika, to je jasné, ale růstový potenciál některé tuzemské tituly mají vysoký. Toho se držme. (1) Do počátku nového roku konsolidujme (po obíhání dividend) naše aktiva. (2) Pak, až hudba na Titaniku po novém roce umlkne, už musíme mít vymyšlený další postup. Čas na přemýšlení zatím máme. Využijme ho!



Důsledně dál oddělujme politiku od politických prohlášení a gest. Snaha Andreje Babiše a hnutí ANO vytvořit menšinovou vládu v současné domácí politické situaci je racionální. Míří rychle a přímočaře k cíli. Pokud totiž domácí politická situace opravdu skončí patem, nemá smysl nejistotu prodlužovat. Ale pozor, postup po vytvoření menšinové vlády může být překvapující a "netradiční". Docela si umíme představit dlouhodobější fungování vlády bez vyslovení parlamentní důvěry. Jak by na takovou situaci reagoval tuzemský akciový trh?



Nic není nemožné, naučil nás známý vtíravý marketingový slogan. Budou-li emitenti akcií na pražské burze vydělávat a generovat dividendy, tak proč z boje utíkat, zvlášť, když několik prvních reportů 3Q 2017 nabízí velmi zajímavé šance? Příležitostí je dost a dost. Unipetrol, O2, finanční instituce, "spotřební" tituly.



Vývoj trhů v období do přelomu roků 2017/2018 budou vedle firemních výsledků a akciových výhledů ovlivňovat především technické aspekty obchodování. Ty mějme stále na paměti. Jejich sumarizace nabízíme v našich službách.

DOWER-D