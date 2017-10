Víkendář: Nejlépe placená zaměstnání blízké budoucnosti

Mladé společnosti ze Silicon Valley měly před velkými průmyslovými firmami vždy jednu podstatnou výhodu: Svým zaměstnancům říkaly, aby jim dali šanci a ony že jim za to dají podíl ve firmě, který z nich může učinit boháče. Nyní se ale velké společnosti snaží o rozvoj umělé inteligence (AI) a její využití v řadě oblastí od mobilních telefonů až po autonomní vozidla. A ve snaze získat ty nejlepší odborníky se nezastaví ani před odměnami, nad kterými kroutí hlavou i ty nejštědřejší firmy ze Silicon Valley, píše Cade Metz na stránkách NYTimes.



Typický expert na AI podle lidí pracujících ve velkých technologických společnostech může brát 300 000 – 500 000 dolarů a v rámci odměn dostat i akcie společnosti. Jde přitom i o zaměstnance, kteří právě skončili školu nebo mají jen omezené zkušenosti z praxe. Ti nejlepší ovšem dostávají mnohem vyšší částky a podobně jako sportovní hvězdy po pár letech znovu jednají o své pracovní smlouvě s vyšší odměnou.



Úplně nejlepší pozici pak mají manažeři se zkušenostmi z vedení projektů AI. Google například informoval, že jeden z manažerů jeho divize autonomních vozů, který ve firmě pracoval, dostal celkově 120 milionů dolarů. Následně však odešel k Uberu a to vyvolalo spor mezi oběma společnostmi o práva k duševnímu vlastnictví. Odměny na tomto segmentu trhu navíc dál prudce rostou a žertuje se tak o tom, že nakonec bude muset být zaveden jejich strop podobně, jako tomu je u hvězdných hráčů NFL.





O odborníky ze segmentu AI se nyní přetahuje automobilový průmysl firmy ze Silicon Valley i velké technologické společnosti jako Google či Facebook . Ty mají k dispozici obrovské sumy peněz a pomocí umělé inteligence chtějí řešit například hledání urážlivého obsahu na svých stránkách či poskytovat asistenční služby. Podle společnosti Element AI je ale ve světě jen asi 10 000 lidí, kteří jsou schopni řešit vážné problémy a složité úkoly v oblasti AI.AI je založená na umělých neuronových sítích, které používají matematické algoritmy k analýze dat. Ta následně umožňuje učit se z nich. AI je například po analýze milionů fotek psů schopna sama psa poznat. V roce 2013 začaly společnosti Google a Facebook najímat odborníky, kteří se na podobné technologie specializují. Dnes jsme kvůli vysoké poptávce ve stavu, kdy není dostatek těchto expertů, ale je i omezený počet profesorů, kteří by je vzdělali. Google i Facebook se to snaží řešit tím, že mají svůj vlastní vzdělávací program.Menší společnosti se nedostatek expertů na AI snaží řešit i tím, že najímají fyziky či astronomy, kteří mají potřebné matematické dovednosti. Poptávka roste i po odbornících z Asie, východní Evropy a dalších částí světa. Jenže Google, Facebook Microsoft začínají kopírovat také tuto strategii. Podle řady lidí je tak pravděpodobné, že nedostatek na tomto segmentu trhu práce přetrvá do daleké budoucnosti.Zdroj: NYTimes