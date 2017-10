Moneta obměnila dozorčí radu a odrazila požadavky Krúpovy Arca Capital

Akcionáři Moneta Money Bank dnes na valné hromadě zvolili do dozorčí rady banky finančníky Gabriela Eichlera (67) a Tomáše Pardubického (43). Tím banka dokončila proces plného obsazení svých kontrolních orgánů po vstupu na burzu v roce 2016.

Eichler se narodil v Bratislavě. Do USA emigroval v roce 1968. První zkušenost v mezinárodním bankovnictví získal v Bank of America, kde strávil 15 let. Od 90. let do roku 2001 by generálním ředitelem Východoslovenských železáren Košice. V letech 1994 až 1998 byl místopředsedou představenstva a do konce roku 1996 finančním ředitelem ČEZ. V roce 1991 založil investiční společnost Benson Oak, která od té doby působí ve středoevropském regionu. Do září 2016 byl místopředsedou společnosti AVG Technologies.



Pardubický byl členem týmu, který zakládal Expandia Banku, později známou jako eBanka, v ní následně působil jako ředitel. Poté pracoval v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde byl odpovědný za sektor bank a pojišťoven. Dále byl v Komerční bance, kde byl jedním z výkonných ředitelů zodpovědných za řízení projektů a organizaci. Od roku 2007 působí v developerské společnosti FINEP, nyní jako její generální ředitel.





Akcionáři Monety dnesohledně odměňování dozorčí rady a výboru pro audit. Ty byly založeny na požadavku Arca Capital na vytvoření rezervy v souvislosti se soudním sporem. V něm tato firma napadá platnost kupní smlouvy, na jejímž základě Moneta Money Bank nabyla v roce 1998 část Agrobanky Praha. Moneta Money Bank do loňského května působila pod názvem GE Money Bank . Skupina General Electric prodala veškeré své akcie Moneta Money Bank loni na podzim a nyní se zaměřuje primárně na průmyslovou činnost. Banka podle svého webu obsluhuje přes milion klientů, v Česku má přes 230 poboček a 653 bankomatů. Od loňského května je Moneta Money Bank členem pražské burzy