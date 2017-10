Více než polovina českých zaměstnanců chce začít podnikat, brzdí je ale strach z neúspěchu.

První 2 roky podnikání přežije v ČR pouze pětina společností. Vyplývá to z letošního průzkumu Workmonitor společnosti Randstadt. I přes ztížené podmínky se ale na trhu vede dobře franšízovým firmám. V Čechách jich funguje už více než 250 a jejich počet podle České asociace franchisingu poroste až o 20 ročně. Jaké jsou hlavní důvody, proč se tento druh podnikání těší v tuzemsku stále větší popularitě?

Know-how obstará silný partner

Základem každého podnikání je nápad, který musí být dostatečně nosný, aby si našel svoji klientelu. Pokud si jím však potenciální podnikatel není jistý, a přesto touží v byznyse prorazit, je pro něj franšíza ideálním řešením. Ze široké škály oborů si vybere, co ho zajímá, praxe mu přitom postačí minimální. Celý koncept funguje na principu pronájmu práv k podnikání, kdy jedna strana (franšízor) poskytne licenci a zaběhnutou obchodní značku straně druhé (franšízantovi). Ta pak pod touto značkou samostatně podniká. Veškeré zkušenosti a informace získává od franšízora, těží z jeho osvědčené image a standardů.

Na českém trhu mohou potenciální franšízanti sáhnout po více než 250 konceptech, téměř 60 % z nich je přitom podle České asociace franchisingu tuzemského původu. Jedním takovým je i Družstvo CBA CZ, které je u této organizace zapsané jako jediná širokosortimentní maloobchodní potravinová síť. „Franšízanti mají k dispozici kompletní know-how, znalosti ohledně skladového hospodářství, vedení vlastních zaměstnanců, BOZP, ale i veškerou reklamu, marketing a IT služby,“ uvedl předseda Družstva CBA CZ Roman Mazák. Franšízový koncept těží z osvědčené image a standardů, které si zákazník pamatuje a očekává je na všech pobočkách. Dobře je to patrné například na cestách, kdy dá člověk v neznámém prostředí raději přednost podniku, který zná i ze svého domova, neboť ví, co může očekávat. Pojí se s tím samozřejmě i stinná stránka v podobě určitého omezení vlastní kreativity u každého franšízanta. Ten se ale na druhou stranu díky předaným zkušenostem vyvaruje počátečních omylů a vyzkoušená strategie mu zajistí zájem spotřebitelů a hladký start podniku.

Byrokracie není zničující, vše se odvíjí od dobré franšízové smlouvy

Velkou překážkou pro české podnikání je přebujelá byrokracie. Založení vlastní firmy je stále zdlouhavým procesem, do nějž se zapojují živnostenský a finanční úřad, notáři sepisující listiny či rejstříkové soudy. Naopak franšíza u nás zatím nepodléhá téměř žádné právní regulaci. Zájemce o franšízovou licenci získá od jejího majitele informace o nabízeném franšízovém konceptu, podmínkách vzájemné spolupráce, ale i informace o návratnosti své investice do podnikání pod zavedenou značkou. Následuje podpis franšízové smlouvy, která tvoří hlavní pilíř spolupráce. Podle projektového manažera České asociace franchisingu Jiřího Krajči by měla být sepsaná co nejdůkladněji, aby se v případě budoucích neshod partneři nemuseli obracet na soud.

Vstup na trh je snazší, stejně tak boj s konkurencí

Podle letošního průzkumu společnosti Randstadt by v Česku chtělo podnikat 56 % zaměstnanců, svůj záměr ovšem nikdy nerealizují. Riziko krachu je pro ně totiž příliš vysoké. Úspěch podnikatele se odvíjí i od schopnosti bojovat s konkurencí a v tom má franšízant oproti ostatním nespornou výhodu. Vstupuje na trh už s určitou tržní silou, která je dána odzkoušenou koncepcí a využíváním společné značky, rychle se tak dostává do povědomí. Těží z toho, že má na své straně další franšízanty, kteří mu případně mohou nabídnout pomoc. Nehrozí, že by se stali jeho přímou konkurencí, k tomu slouží stanovený počet poboček na každý region. V tuzemsku se tento typ podnikání poprvé objevil v 90. letech, od té doby se počet franšíz vyšplhal až na současný počet a stále stoupá. Oblíbenost má původ i v rychlé návratnosti investic, jež v českém prostředí trvá v průměru 4 roky. Majetek, který při tom franšízant využívá, patří jemu, franšízorovi platí pouze stanovené poplatky.

Síla podniku velkého a výhody malého

Ačkoliv je záměrem franšízových poboček jednotná image, existují u nich především v různých regionech větší či menší rozdíly. Vyplývají především ze specifik daného prostředí a přání zákazníků, které nejlépe znají právě místní franšízanti. Franšízor jim proto poskytuje potřebné prostředky, jak pobočku upravit, aby mohla co nejlépe reagovat na požadavky spotřebitelů. „Kromě toho zároveň dbáme na zachování vysokých standardů. Naším cílem je pod franšízu zařadit co nejvíce prodejen, abychom se mohli přizpůsobovat lokálním potřebám našich zákazníků,“ říká Roman Mazák. K rychlé expanzi přispívá i jednotná marketingová strategie, jež umožňuje vytvářet nadregionální reklamu s mnohem vyšší účinností, než jaké by dosáhl podnikatel při samostatné snaze.