Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA rostou (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Ty by měly zaznamenat solidní růst. Naopak německý říjnový Ifo index si pohorší. Kalendář ekonomických událostí v regionu je dnes prázdný. Včera jsme vydali naše nové Ekonomické výhledy, které si můžete stáhnout na http://bit.ly/ceo4Q17.

Německý Ifo index si pohorší

Objednávkám zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech by měly pomoci objednávky letadel, které se společnosti Boening v září zdvojnásobily. I po očištění o dopravní prostředky by však ukazatel měl zaznamenat slušný růst. Za celé třetí čtvrtletí by anualizované zvýšení mělo dosáhnout dokonce 9,5 % q/q, což by byla nejvyšší hodnota od Q3 16.

Říjnový Ifo index si zřejmě pohorší. Německým průmyslníkům kazí náladu výsledek voleb a složitá vyjednávání mezi CDU/CSU, FDP a Zelenými. Zatímco strana FDP je vnímána jako podnikatelsky vstřícná, strana Zelených vzbuzuje obavy, obzvlášť pokud jde o energetickou politiku. Podnikatelům dělají vrásky i mzdová vyjednávání, neboť první požadavky odborů jsou růst platů o 6 %.

Slabší důvěra v eurozóně nechala euro chladným

Kompozitní indikátor PMI v eurozóně mírně zaostal za očekáváními, když dosáhl 55,9 bodů. I tak se ale stále drží nad svým dlouhodobým průměrem. Říjnový výsledek je konzistentní s růstem HDP eurozóny o solidních 0,5–0,6 % v Q3 17. Euro na zveřejněná data nijak nereagovalo. Celý den se pohybovalo v úzkém pásmu 1,174-1,177 USD/EUR.

Riziko zvýšení sazeb o 50 bb značně vzrostlo

Koruna včera posílila o dalších 0,3 % a to na úroveň 25,58 CZK/EUR. Oleje do ohně přilil člen bankovní rady Tomáš Nidetzký. Ten prohlásil, že ČNB může na svém příštím zasedání uvažovat o zvýšení sazeb i o 50 bb, neboť rychle rostoucí ekonomika dokáže absorbovat výraznější utažení sazeb. Tomáš Nidetzký je tak vedle Vojtěcha Bendy a Marka Mory již třetím členem bankovní rady, který hovoří o zvýšení sazeb o více než 25 bb.

Jazýčkem na vahách v sedmičlenné bankovní radě by se při hlasování o 50 bodovém zpřísnění měnové politiky mohl stát Mojmír Hampl. Ten pro vyšší sazby zvedl ruku již na zářijovém zasedání. Náš základní scénář počítá s tím, že repo sazba bude v listopadu zvýšena jen o 25 bb. Vystoupení Tomáše Nidetzkého však pravděpodobnost tohoto scénáře snižuje na 60 %, naopak 50 bodovému „hiku“ dáváme 40% šanci. V případě zvýšení sazeb „pouze“ o 25 bb neočekáváme výraznější reakci kurzu koruny. Trh s touto variantou počítá a tak by se kurz koruny pravděpodobně posunul na úroveň 25,50 CZK/EUR nebo mírně pod ní. Utažení měnové politiky o 50 bb by mohlo korunu poslat až na úrovně kolem 25,30 CZK/EUR. Podstatná bude také nová Zpráva o inflaci a vyznění tiskové konference ČNB. Listopadové zvýšení úrokových sazeb však nebude poslední. V příštím roce podle nás centrální banka k tomuto kroku sáhne celkem čtyřikrát. Více informací naleznete v našich posledních Ekonomických výhledech na http://bit.ly/ceo4Q17.

Potvrzení dobré kondice domácí ekonomiky přinesl i včera zveřejněný říjnový konjunkturální průzkum. Podle podnikatelů v oblasti průmyslu se celková ekonomická situace ve srovnání s minulým měsícem zlepšila. Hlavní bariérou produkce se naopak poprvé od ledna 2008 stal nedostatek zaměstnanců. Ten se vzhledem k utažené situaci na trhu práce bude prohlubovat a bude nutit firmy více investovat. Tomu naznačuje i využití kapacit, které v oblasti zpracovatelského průmyslu dosáhlo již 84,4 %. K mírnému snížení důvěry došlo mezi spotřebiteli. I tak ale spotřebitelská důvěra zůstává na vysokých úrovních.