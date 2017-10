Hašek promluvil o pádu ČSSD. Řekl, co by mělo vedení udělat

Bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek, který se po volbách v roce 2013 snažil nahradit ve vedení ČSSD Bohuslava Sobotku, promluvil o příčinách pádu sociálních demokratů v letošních volbách. Strana získala jen 7,27 a ve Sněmovně bude mít 15 poslanců.

Podle Michala Haška nese odpovědnost za výsledek vždy lídr a vedení. "Dříve názorově pestrobarevné vedení ČSSD za Miloše Zemana, Vladimíra Špidly i Jiřího Paroubka vyhrávalo volby se zisky mezi 21 - 33 %. V názorové pluralitě byla síla sociální demokracie umožňující oslovovat různé voličské skupiny. Před několika lety se však ČSSD vydala cestou ‘jednoty’ a voliči to ocenili 7,5 %," napsal Hašek v pondělí na facebook.

Vedení by ale nemělo hromadně podávat demisi. Podle Haška se teď ČSSD musí pokusit důstojně se zúčastnit povolebních vyjednávání s ambicemi, které odpovídají volebnímu výsledku.

"To je ještě úkol současného vedení s mandátem z letošního sjezdu,pokud by hypoteticky všichni odstoupili, jednat za ČSSD by šel vrátný či uklízečka z Lidového domu?" ptá se Hašek.

Budoucnost ČSSD bude řešit mimořádný sjezd. Ten by se mohl konat 7. dubna v Hradci Králové. Jestli bude bývalý 1. místopředseda usilovat o návrat do vedení strany, Hašek neprozradil. Důležité podle něj je, aby se strana rychle zorientovala v novém politickém prostředí a připravila se na příští rok, kdy Česko čekají komunální volby.