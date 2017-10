Poslední průzkum preferencí před výsledky voleb: Volby by mělo vyhrát hnutí ANO

Agentury STEM a STEM/MARK provedly pro TV Nova exkluzivní průzkum, který skončil jen pár hodin před otevřením volebních místností. Volby by podle něj mělo vyhrát hnutí ANO. O druhé místo budou bojovat KSČM a SPD. Do Sněmovny by se mělo dostat osm stran.

Podle posledního předvolebního průzkumu agentur STEM a STEM/MARK by mělo hnutí ANO dosáhnout na výsledek okolo 26 až 27 % a s přehledem by mělo volby vyhrát. O druhou příčku se budou přetahovat komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie, kteří by měli dosáhnout na 12 až 13 %.





Sociální demokraté budou bojovat o to, aby dosáhli na dvouciferný výsledek. Preference ODS a Pirátů se pohybovaly v rozmezí 8 a 9 %, lidovci a TOP 09 by pak mělo volit 5 až 6 % voličů. Další strany se podle agentur STEM a STEM/MARK do Sněmovny nedostaly. Agentury předpokládají volební účast v rozmezí 63 až 64 % oprávněných voličů.

Data agentur ukazují, že 57 % voličů se rozhodlo jít volbám i si vybralo stranu už měsíc a déle před volbami. 20 % voličů bylo rozhodnuto jít k volbám už před měsícem, ale stranu si vybralo až v posledním týdnu před volbami.