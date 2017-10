Začíná druhý den voleb, hlasovaly už dvě pětiny voličů

Česko se probudilo do druhého dne voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Až do dvou hodin mohou lidé vhodit svůj hlas do urny, potom začne sčítání hlasů. Volební lídři stihli odvolit už v pátek.

V pátek odpoledne se otevřely volební místnosti a lidé mohli začít rozhodovat, kdo by měl příští čtyři roky vést Českou republiku. Všichni vrcholní lídři, kteří by mohli usilovat o post premiéra, už mají odvoleno.

Ti, kteří nestihli volit v pátek, mají šanci ještě dnes, volební místnosti jsou otevřené od osmi hodin ráno až do dvou hodin odpoledne.

Ve volebních místnostech je zakázaná politická agitace, takže v některém oblečení by vás komise měla z volební místnosti vyhodit. Na co dalšího si dát pozor, se podívejte do našeho manuálu.

Po druhé hodině se místnosti uzavřou a začne sčítaní hlasů. Prezident Miloš Zeman již dopředu avizoval, že sestavením vlády pověří vítěze voleb, se svoláním ustavující schůze Sněmovny ale nebude spěchat.

Chce totiž využít maximální lhůty, aby dal zástupcům stran prostor pro diskuzi. Po 28. říjnu se začne scházet se zástupci stran, které se do Parlamentu dostali.