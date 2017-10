Summary: Zděšení z GE, rozpaky nad Daimlerem, ale i nadšení z Volva

General Electric



Průmyslový koncern utržil 33,5 mld. USD, meziročně rostl o 14 % v souladu s předpoklady trhu. Čistý zisk na akcii však nečekaně poklesl o 9 % na 0,29 USD, oproti konsensu tak byl o poctivých 40 % níže. Důvodem byly nečekaně slabé výkony v divizích Power (dnes již zahrnuje Power i Energy Connections) a Oil&Gas, kde se provozní zisky meziročně propadly o 50 % respektive o 35 %.

Vzhledem k takto špatným číslům nás již nezaskočilo výrazné zhoršení výhledu pro rok 2017. Interval předpokládaného čistého zisku nyní činí 1,05 – 1,1 USD z předešlých 1,6 – 1,7 USD. Hřebíkem do rakve je rozhodnutí managementu prozatím vyčkat s oznámením o výši dividendy za druhé pololetí 2017. Kdy se objem vyplacené dividendy dozvíme, není zatím jasné.



Akcie společnosti reagují 6% poklesem ceny.

Daimler (DIP)



Německý výrobce luxusních automobilů Mercedes zaznamenal tržby ve výši 41 mld. EUR, meziroční nárůst o 6 % je mírně nad tržním konsensem. Bohužel, provozní zisk dopadl o něco hůře, než se čekalo. Jeho 14% meziroční propad na 3,46 mld. EUR (konsensus 3,56 mld. EUR) byl výsledkem nadprodukce v divizi Mercedes a jednorázových kompenzací, kde je stále možné vidět dozvuky Dieselgate. Když však odhlédneme od těchto vlivů a podíváme se na provozní zisk přes optiku ongoing business, tak vidíme, že pokles není zas tak dramatický ( meziročně -6 %). Dobrou zprávou je vygenerovaný volný cashflow, jenž dosáhl až 2,6 mld. EUR.



Zmiňovaná nadprodukce byla odpovědí na předpokládanou silnou poptávku v nynějším kvartálu. Takováto výroba nepomůže tržbám a naopak se s ní zaúčtují náklady na neprodané zboží, což přirozeně zatlačí na marže. Pro současný kvartál však takovýto krok představuje úsporu.

Nepomáhali ani divize Buses a Vans. Nečekaným překvapením je naproti tomu slušný výkon divize nákladních automobilů, která je již nějakou dobu považována za brzdu celé společnosti, ve hře je i budoucí divestice. Teď se však její tržby vyškrábaly meziročně nahoru o 2,5 % a provozní zisk (opět ongoing business) dokonce o 30 %. Za úspěchem shledáváme silnou poptávku v Severní Americe a Asii.



Akcie Daimler nejdříve reagovali růstem, teď se však nacházejí mírně pod včerejší zavírací cenou.

Volvo

Výrobce nákladních automobilů a stavebního vybavení opět dokázal hravě strčit tržní konsensus do kapsy. Tržby vystoupaly meziročně vzhůru o 12 % na 77,2 mld. SEK, zanechávaje za sebou predikovaný odhad ve výši 76 mld. SEK. Odpovědí trhu je růst akcií Volvo o 6,5 procenta na historické maximum.



Tu pravou chuťovku však představuje až spodní linie výsledovky. Provozní zisk vyskočil meziročně o 45 % na 7 mld. SEK, čímž překonal konsensus o 700 mil. SEK. Marže se rozrostla ze 7 % na 9,1 %. Výsledný čistý zisk na akcii měl hodnotu 2,44 SEK, meziročně tedy narostl o 82 %.



Pod dobrá čísla tržeb se podepsaly všechny divize, za překvapivý provozní zisk však může zejména menší divize stavebního vybavení. Její provozní zisk překonal konsensus o 500 mil. SEK poté, co meziročně vylétl o 230 % na 2 mld. SEK. Zásluha je to především silnějších prodejů, lepšího využití výrobních kapacit a také divestice britského dealera (250 mil. SEK).



Pro výhled do budoucna poukážeme na vylepšené book-to-bill ratio (poměr přijatých a vyřízených objednávek) hlavní divize nákladních vozů. Tady se díváme na nárůst z 0,96x na 1,11x, což znamená, že společnost přijala víc objednávek, než jich stačila vyřídit. O budoucí byznys by tedy neměla být nouze. Tomu nasvědčuje také pozitivní výhled prodejů ve všech důležitých regionech pro rok 2017.