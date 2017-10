O kolik berou Češky méně než Češi? Rozdílu vládnou s Estonkami, tvrdí studie

Ženy v Evropské unii vydělávají na hodinu méně než muži, rozdíl činí v průměru 16,3 procenta a týká se všech členských států osmadvacítky. Češky jsou na tom s platem nižším o 22,5 procenta kromě Estonek nejhůře. Naopak nejmenším rozdílem v ohodnocení práce mužů a žen se může pochlubit Itálie, kde ženy pobírají jen o 5,5 procenta menší mzdu než muži. Vyplývá to ze zveřejněné studie evropského statistického úřadu Eurostat.



Studie nesrovnávala mzdy a platy žen a mužů na stejných pozicích, ale pouze hodinové mzdy mužů a žen v roce 2015. Rozdíly se tedy prý dají částečně vysvětlit "individuálními charakteristikami". Mezi ně patří zkušenost, stupeň vzdělání a fakt, že muži častěji volí lépe placené sektory a profese. Rozdíly tedy souvisejí s kulturními, právními, sociálními a ekonomickými odlišnostmi, které dalece přesahují otázku "za stejnou práci stejný plat", uvádí studie.





Mezi manažery představuje rozdíl v platech 28 procent. Muž manažer si za hodinu přijde na 31,96 eura (822 Kč ), zatímco jeho ženská kolegyně dosáhne pouze na 22,82 eura . V EU tvoří ženy jen třetinu všech manažerů, v České republice je to dokonce pouze čtvrtina. Nejvíce žen manažerek najdeme v Lotyšsku, je jich 47 procent.Nejmenší rozdíly mezi muži a ženami zaznamenala studie v hůře placených profesích jako je administrativa, služby a prodej. Zde vydělávají ženy pouze o osm procent méně než jejich mužští kolegové.Kromě platové nerovnosti si studie všímá i rozdílů v pracovních úvazcích mezi pohlavími. Téměř 32 procent Evropanek nepracuje na plný úvazek. V Nizozemsku jsou to dokonce tři ženy ze čtyř, ale jen jeden muž ze čtyř. V České republice pracuje na poloviční úvazek deset procent žen a 2,3 procenta mužů.V České republice pracuje 79,3 procenta mužů a 64,4 procenta žen. Evropský průměr je u mužů i u žen nižší - 72 a 61 procent. Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů ve většině členských států stoupá s počtem narozených dětí. V roce 2016 pracovalo 65 procent bezdětných žen a 73 procent bezdětných mužů, u jedinců s jedním dítětem už to bylo 71 procent žen a 85 procent mužů. Žen se třemi a více dětmi pracuje 55 procent, zatímco mužů 84 procent.V roce 2016 bylo v Evropě bez práce 8,7 procenta žen a 8,4 procenta mužů. Ve 14 členských státech byla míra nezaměstnanosti vyšší u žen, ve 13 u mužů a v Maďarsku byla stejná pro obě pohlaví.