Žně pro Unipetrol pokračují (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Unipetrol zveřejnil velmi solidní údaje o hospodaření za třetí kvartál.

Třetí blok dukovanské jaderné elektrárny obstál v testech a příští týden by měl začít opět vyrábět.

Evropský akciový trh měřený indexem EuroStoxx 50 bude na začátku seance kolísat okolo včerejšího zavíracího kurzu.

Dnes se žádných podstatných makroekonomických dat nedočkáme. Ve Spojených státech budou oznámeny jako každý čtvrtek nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Kromě toho budou zveřejněny i některé druhořadé předstihové ukazatele.

Na starém kontinentě reportuje svoje výsledky za třetí kvartál například SAP nebo Philips Lighting. Ve Spojených státech své hospodaření představí Verizon Communication, Philip Morris International nebo PayPal Holding.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro francouzského poskytovatele IT služeb Aubay, amerického ropného těžaře Chevron a jeho brazilského konkurenta Petrobras na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americkému akciovému trhu se včera dařilo. Zatímco technologický Nasdaq a S&P 500 přidaly jen necelou jednu desetinu procenta, průmyslový Dow Jones vzrostl o 0,7 %, což je jeho nejvyšší růst za posledních pět týdnů. Akciím pomohly lepší výsledky hospodaření, které včera publikovaly Abbott Laboratories nebo Northern Trust.

Asijské trhy neměly v průběhu dnešního nočního obchodování jednoznačný trend. V mírných ztrátách končí seanci čínské akcie, přestože zveřejněné makroekonomické údaje potvrzují solidní obrázek světové ekonomické dvojky. Na trzích tak převládají obavy z rychlejšího zpřísňování měnové politiky, což mimo jiné i naznačil šéf centrální banky, který se vyjádřil k vysoké zadluženosti podniků. V mínusu se nacházejí i trhy v Jižní Koreji nebo Indii, naopak nákupní příkazy převažovaly v Japonsku, Austrálii nebo Singapuru.

Unipetrol

Výsledky hospodaření za třetí kvartál vesměs naplnily očekávání trhů. Unipetrol těžil z příznivého vývoje v odvětví. Podařilo se mu dále navýšit využití výrobních kapacit rafinérií, které dosáhlo vůbec nejvyšší úrovně, a to ve výši 97 %. Skupina se těšila nárůstu prodejních objemů petrochemických i rafinerských produktů. Unipetrol byl úspěšný i v maloobchodním segmentu, kde opětovně vzrostl tržní podíl Benziny na 19,3 %. Meziročně se snížil objem čisté hotovosti z 3,6 mld. CZK na 2,8 mld. CZK, a to následkem realizovaných investic. Nová polyetylenová jednotka PE3 je dokončena ze 70 %. Management předpokládá, že zbývající kompenzace z havárie v Litvínově by měly dosáhnout 2,7 mld. CZK. Celková částka pojistných plnění by tak měla dosáhnout 13,4 mld. CZK.

Výsledky potvrdily výrazné zlepšení ziskovosti společnosti. Silnou reakci akcií však neočekáváme, když předpokládáme, že současný vývoj je z velké části již v cenách započítán. Další stimul pro akcie by mělo přinést hospodaření v příštím roce, kdy se rozjede nová jednotka PE3. Zároveň předpokládáme, že dosluhující jednotka, která měla být touto nahrazena, zůstane ještě v provozu.

ČEZ

Třetí blok jaderné elektrárny v Dukovanech obstál v jaderném testu, když měření pevnosti a těsnosti prokázalo velmi dobrý stav. Blok je v provozu dvacet let. Jeho odstávka by tak měla skončit v příštím týdnu (26. října) a měl by začít opět dodávat elektřinu. Zprávu vnímáme neutrálně pro cenu akcií.