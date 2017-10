Volební preference STEM: ANO posiluje, podpora ČSSD spadla pod 10 %

Necelý týden před volbami dál posilují preference hnutí ANO. Raketový nárůst zaznamenala SPD. Rostou také Piráti. Naopak ostatní strany ztrácejí. Největší propad postihl ČSSD, která se propadla pod 10 % a skončila by až na 4. místě.

Podle exkluzivního průzkumu agentur STEM a STEM/MARK pro TV Nova by aktuálně hnutí ANO podpořilo 27,7 % voličů. Ve srovnání s předchozími volebními modely, které agentury pro TV Nova sestavily před dvěma týdny a minulý týden hnutí nadále posiluje. Oproti čtrnáct dní starému modelu získalo hnutí další procento podporovatelů.

Největším skokanem je ale Svoboda a přímá demokracie. Zatímco před dvěma týdny stranu podpořilo 8,2 %, před týdnem to bylo 9,3 % a podle aktuálního volebního modelu to je už 12,4 % respondentů. Jen 3 desetiny procenta dělí SPD od druhých komunistů.

"Když se dva perou, třetí se směje. Zápolení ANO a ČSSD vlastně táhlo obě dvě tyto strany dolů. Samozřejmě někdo na tom může získat," řekl TV Nova Jan Hartl z agentury STEM.

Vítěz minulých voleb, sociální demokraté, se propadl až na čtvrté místo. Zatímco ještě před dvěma týdny ČSSD podporovalo 12,2 % voličů, podle aktuálního průzkumu to je už jen 9,7 %. V roce 2013 přitom ČSSD podpořilo 20,5 % voličů.

Na páté místo poskočili Piráti, kteří se ziskem 7,9 % přeskočili ODS, která má podle aktuálního volebního modelu o dvě desetiny procenta méně a se ziskem 7,7 % by vyrovnala svůj výsledek z roku 2013. Před dvěma týdny přitom občanské demokraty podporovalo téměř 9 % voličů.

K hranici 5 % nutných pro vstup do Sněmovny nebezpečně klesá KDU-ČSL. Lidovce by teď volilo jen 5,2 % voličů. Přesně 5 % by podpořilo TOP 09. Strana tak také nebezpečně balancuje na hranici nutné pro vstup do Sněmovny. Mírně stoupá podpora Starostů a nezávislých, se ziskem 3,4 % jsou ale ještě pětiprocentní hranici výrazně vzdáleni.

Předpokládaný model agentur STEM a STEM/MARK pro TV Nova je založen na datech 1 986 respondentů. Kombinuje tři výzkumy a čtyři metody dotazování. Odpovídá volební účasti zhruba 63 až 64 procent.

"Získává hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, získávají Piráti, trochu získávají i Starostové - tedy formace, které mohou představovat u voličů jistou alternativu," dodal Jan Hartl.

