Ranní glosa: Po rakouských volbách trhy vyhlížejí ty české

Po rakouských volbách, ve kterých vyhrála pravice a posílila nacionalistická strana svobodných, čeká volební klání další víkend i Česko. České volby na rozdíl od zkušeností našich sousedů v Maďarsku nebo v Polsku málokdy revolučně změní hospodářské směřování země. A i proto se jich trhy zpravidla moc nebojí, ale ani od nich nic pozitivního neočekávají. Podobný scénář očekáváme i dnes.



Ekonomické a tržní dopady rozebíráme ve speciální předvolební analýze. Nejpravděpodobnější zůstává, soudě podle předvolebních průzkumů, že vládu sestaví vedoucí hnutí ANO (a to ať už s obžalovaným Andrejem Babišem nebo bez něj). Z průzkumů vychází jako o něco pravděpodobnější pokračování středo-levicové koalice s ČSSD a KDU-ČSL, teoreticky je však možná také pravicová koalice s ODS a KDU-ČSL. V ani jedné variantě se nedá zcela vyloučit tichá (nebo i přímá) podpora Pirátů, méně pravděpodobné je zapojení TOP 09 (ostřeji vystupující proti hnutí ANO).





Pro trhy by byl asi nejvíce negativní takový scénář, ve kterém by s obžalovaným Andrejem Babišem a jeho stranou ANO nechtěly spolupracovat žádné tradiční demokratické strany . A kvůli tomu by hrozily buď předčasné volby , nebo koalice ANO, komunistů a antisystémové SPD Ať už bude po volbách pokračovat středo-levicová koalice nebo ji vystřídá tým středo-pravicový, politické programy ukazují na další uvolnění rozpočtové politiky. U pravicových stran přes nižší daně , u ČSSD přes výraznější výdaje (zejména na podporu rodin a seniorů). Další rozpočtová stimulace se ovšem tentokrát bude trefovat do samotného vrcholu hospodářského cyklu a především vyšší sociální výdaje mohou ještě “přitopit pod kotlem”. To je pro nás o důvod víc, proč věřit pokračujícímu zvyšování úrokových sazeb – zdražování peněz. Současný cíl ČNB (podle srpnové prognózy) je 2 % za 2 roky a již listopadová prognóza se bude pravděpodobně přepisovat směrem vzhůru.