Ceny potravin dále porostou (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců v září zrychlily nad naše očekávání na 0,4 % m/m, což v meziročním srovnání znamenalo zrychlení na 1,7 %. Na rychlejší dynamice se podepsaly především vyšší ceny ropy, když v současné době dosahují necelých 58 USD za barel.

Ceny zemědělských výrobců pak vystoupaly o 2,6 % m/m. Jejich meziroční dynamika akcelerovala na 18 %, když tahounem byly ceny živočišných produktů. To zajisté bude znamenat další tlaky do spotřebitelských cen. Tento vývoj bude podle nás nutit centrální banku k dalšímu utahování měnové politiky. Zvýšení sazeb o 0,25 pb očekáváme na zasedání bankovní rady ČNB 2. listopadu letošního roku. Vzhledem k narůstajícím inflačním tlakům pak v příštím roce dojde ke zvýšení sazeb ještě tři kát. Tomuto vývoji úrokových sazeb by neměla bránit ani pozvolně posilující koruna. Kurz koruny vůči euru bezprostředně na zveřejnění těchto informací nereagoval.