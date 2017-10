Vánoce v ohrožení: EET komplikuje prodej kaprů v ulicích.

Symbol Vánoc, prodej kaprů z kádí, je v ohrožení. Podle prodejců jejich podnikání ohrožuje EET. Chtějí výjimku, aby nemuseli elektronickou evidenci jen na pár dní v roce zavádět. Problémem se začala zabývat i vláda. Vybrat si živého kapra z kádě patří k Vánocům, stejně jako stromeček, koledy nebo zabalené dárky. Podobné výjevy by mohly už o letošních Vánocích z ulic zmizet. Prodejci kaprů totiž tvrdí, že jim povinná elektronická evidence tržeb značně zkomplikuje podnikání. "Prodejci, to jsou většinou najímaní lidé, brigádníci, studenti, lidé v penzi nebudou mít zájem si pořizovat na pár dnů v roce elektronickou evidenci tržeb," řekl Michal Kratochvíl, ředitel Rybářského sdružení České republiky.

Stánků s prodejem živých ryb by mohlo nejenom dramaticky ubýt, také by mohli podle prodejců letos kapři ve větší míře kvůli evidenci "plavat do zahraničí". "Může se stát, že ten prodej živých ryb bude směřovat do exportu," doda Kratochvíl.

Prodej vánočních kaprů z kádí a jeho zapojení do elektronické evidence tržeb se dostal až do Strakovy akademie. Rybáři totiž se svým problémem přišli až za premiérem. "Mohlo by se stát, že to řadu prodejců odradí, aby se do toho vánočního prodeje kaprů pouštěli. Myslím, že bychom museli přijmout taková opatření, aby se něco takového nestalo," řekl premiér Bohuslav Sobotka.

Podle premiéra například na Slovensku prodejci živých zvířat a ryb nemusí mít registrační pokladnu. Jenže proti jakýmkoliv výjimkám v systému je současný ministr financí. "Můj postoj je žádné další výjimky nedělat a opravit zákon jako celek, nikoliv přidávat jednu výjimku za druhou. Několik jich tady bylo zmíněno, nemá cenu to řešit parciálně," řekl Ivan Pilný.

"Myslím si, že tato výjimka pro prodej kaprů ale i některých dalších komunit, by prostě tady měla být, jako trvalá součást toho zákona," řekl ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL). Systém elektronické evidence tržeb začal pro maloobchod platit od prvního března 2017 a od příštího roku by se měl rozšířit i na další oblasti podnikání.