Evropská unie ve volebních programech politických stran pro volby 2017 - část 1/3

Volební program reflektuje Evropskou unii ve dvou rovinách – jako nástroj pro dosažení životního standardu, který bude srovnatelný se státy Západní Evropy a dodržování stejných podmínek v rámci EU, odkazující zejména na nižší kvalitu potravin dodávaných do České republiky než do jiných zemí EU.

Ačkoli ČSSD chápe členství v EU jako odpovědnost za stabilní bezpečnostní a politické prostředí, výrazně převyšují požadavky, které má členství v EU přinést České republice. V tomto kontextu je třeba vnímat i závazek přijetí společné měny Euro, které se má uskutečnit v momentu ekonomické a společenské výhodnosti pro ČR.

V obecné rovině zahraniční témata volebního programu akcentují sociální dimenzi evropské integrace nad ekonomickou stránkou. Tímto přístupem ČSSD nevybočuje z mainstreamu jiných sociálně demokratických stran v EU.

Co akcentují ve vztahu k EU

sociální dimenze evropské integrace je důležitější než ekonomika

EU je nástroj dosažení životního standardu srovnatelném se Západní Evropou

EU by měla být pro ČR přínosná

EU vytváří stabilní bezpečnostní a politické prostředí

přijetí společné měny Euro pokud je to výhodné pro ČR

Volební program lze nazvat „výběrovou integrací“, která se zaměřuje zejména na otázky související s ekonomickým profitem členství ČR v EU. Požaduje se v něm dokončení plného otevření vnitřního trhu, což odpovídá zájmům české exportní ekonomiky, prosazuje se větší vliv v EU, který by byl pro ČR mimo rámec dosažitelnosti nebýt nadnárodních struktur. Program hovoří o potřebě společného řešení migrační krize společnými mechanismy (např. Prostřednictvím misí EU/NATO), zmiňuje se ochrana vnějších hranic, asistence zemím původu migrantům atd. Program zcela postrádá jednotící myšlenku integrace – co je jejím smyslem a cílem a proč si ANO zvolilo právě ty body, o kterých hovoří. V rétorické rovině podporuje přijetí eura, ale nikoliv za současných podmínek, čímž vstup do eurozóny de facto odmítá.

Co akcentují ve vztahu k EU

Výběrová integrace



ČR by mělo na členství ekonomicky profitovat

plné dokončení vnitřního trhu

prosazování českého vlivu v EU

společné řešení migrační krize (Mmise EU/NATO, ochrana vnějších hranic, asistence zemím původu migrantů)

přijetí eura, ale ne za současných podmínek





Volební program chápe EU jako utlačovatelku českých zájmů a českých občanů, ačkoli chápe členství pozitivně z hlediska ekonomických zájmů. V tomto ohledu ODS i nadále považuje EU jako společenství národních států prosazující a hájící své zájmy s minimální politickou nadstavbou. V praktické rovině to znamená, že konkrétní kroky ODS vůči EU jsou motivovány nejaktuálnějším vývojem – migrační kvóty, ochrana vlastních hranic, trvalá výjimka z azylové a migrační politiky a výjimka možnosti přijetí eura.

ODS de facto trvá na zachování současného stavu s tím, že národní instituce by měly mít větší kompetence v rozhodovacích procesech EU, čímž se strana zříká prosazování politického vlivu na úrovni EU a staví se do reaktivní pozice.

Co akcentují ve vztahu k EU

EU utlačovatelka českých zájmů

pro ČR by členství mělo být ekonomicky výnosné

model EU jako společenství národních států, minimální politická nadstavba: odmítání migračních kvót ochrana vlastních hranic výjimka z azylové a migrační politiky výjimka možnosti přijetí eura národní instituce větší kompetence v rozhodovacích procesech EU

Zdroj: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM