Trhy přijaly Trumpův daňový plán pozitivně. Americké akcie i nadále trhají rekordy.

V pondělí navázaly americké indexy na minulý týden dalšími zisky, nejvíce z těch hlavních připsal Dow Jones, který uzavřením na cenové hladině 22557,60 připsal 0,68 %.

Ve zbytku týdne ho následovaly i další indexy a US akciové trhy tak prolamovaly nová a nová maxima. Zajímavý je především vývoj indexu S&P 500, ten pošesté za sebou uzavřel na svých maximech – naposledy se toto stalo v roce 1997. Tento vývoj je stále připisován nadšení z daňové reformy, kterou slibuje provést Donald Trump.

Tento růst je podporován mimo jiné i růstem finančního sektoru, který za svůj pozitivní vývoj kromě dobrých ekonomických podmínek vděčí i očekávanému zvýšení úrokových měr ze strany FEDu.

Index VIX, který je indikátorem strachu a ukazatelem budoucí volatility na trzích klesl ve čtvrtek na hodnotu 9,19 – uzavřel nejníže od svého založení v roce 1993.

Jedinou pesimistickou zprávou je zveřejnění makroekonomických dat o zaměstnanosti, kdy v pátek odpoledne bylo reportováno, že poprvé od roku 2010 klesl počet pracujících v USA v minulém měsíci. Zatím to vypadá, že tento fakt není trhy považován za strukturální změnu, ale jedná se pouze o anomálii způsobenou hurikány Irma a Harvey. Nezaměstnanost v USA klesla na 4,2 %.

Makroekonomický kalendář na týden od 9.10.2017 do 13.10.2017

Pondělí

celý den v USA svátek

Ve 3:45 PMI sektoru služeb v Číně

V 8:00 Průmyslová produkce Německa za srpen

Úterý

Ve 2:30 podniková důvěra Austrálie za září

V 7:45 míra nezaměstnanosti Švýcarska za září

V 8:00 obchodní bilance Německa za srpen

V 8:00 dovozy a vývozy Německa za srpen

V 8:00 předběžné HDP Španělska za 2. kvartál

V 8:45 průmyslová produkce Francie za srpen

V 10:30 obchodní bilance Velké Británie za srpen

V 10:30 průmyslová produkce Velké Británie za srpen

Ve 14:15 nově zahájené stavby domů Kanady za září

Ve 14:30 stavební povolenky Kanady za srpen

Středa

V 1:30 Spotřebitelská důvěra Austrálie za říjen

V 1:50 objednávky strojů Japonska za srpen

V 8:00 index spotřebitelských cen Španělska za září

V 9:00 harmonizovaná inflace Španělska za září

Ve 20:00 zápis ze zasedání americké centrální banky

Čtvrtek

Ve 2:30 půjčky na bydlení Austrálie za srpen

Ve 8:00 průmyslová produkce Španělska za srpen

Ve 8:45 harmonizovaná inflace Francie za září

V 11:00 průmyslová produkce eurozóny za srpen

V 14:30 index cen výrobců USA za září

V 16:15 promluví předseda ECB Mario Draghi

Ve 20:00 bilance federálního rozpočtu USA za září

Pátek

V 8:00 index spotřebitelských cen Německa za září

V 8:00 harmonizovaná inflace Německa za září

V 9:15 ceny dováženého zboží Švýcarska za září

V 9:15 index cen výrobců Švýcarska za září

V 10:00 index spotřebitelských cen Itálie za září

Ve 14:30 maloobchodní prodeje USA za září

Ve 14:30 index spotřebitelských USA cen září

V 16:00 Podnikové zásoby USA za srpen

V 16:00 Spotřebitelská důvěra USA za říjen

Ex-dividend dates na týden od 9.10.2017 do 13.10.2017

Earnings na týden od 9.10.2017 do 13.10.2017

