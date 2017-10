Měsíční předpovědi - říjen 2017 (Analýzy makroindikátorů)

Podíl nezaměstnaných pod 4 % a zrychlení inflace

Ekonomická aktivita si v průběhu léta udržela slušné tempo, i když v porovnání s jarními měsíci je patrné určité zpomalení. Průmysl si udržel růst a zajistí alespoň hubený přebytek obchodní bilance. Ekonomická výkonnost i přes své zpomalení stačí na tvorbu nových pracovních míst a posiluje inflační tlaky. Cenový růst by tak měl zrychlit, což podporuje i náš výhled pro další zvýšení sazeb na listopadovém zasedání ČNB.

Podobně jako v červenci i srpnová čísla byla ovlivněna celozávodními dovolenými. Ačkoliv ty proběhly v největší míře již v červenci, větší část auto průmyslu než vloni si je vybrala až v srpnu. Na rozdíl od tržního konsenzu se tedy domníváme, že meziroční dynamika v průmyslu zůstane v srpnu ještě utlumená kolem 3 %. Obchodní bilance by se ve srovnání s červencem měla vylepšit, i když její přebytek dosáhne podle našeho odhadu pouze hubených 8,8 mld. CZK. Ekonomická aktivita podle nás zrychlila v září.

I pomalejší hospodářský růst stále vytváří nová pracovní místa. V září se navíc přidávají příznivé kalendářní efekty. Podíl nezaměstnaných by tak měl klesnout o další desetinku procentního bodu a dostane se tak pod 4% hladinu. Pokles nezaměstnanosti pak dále tlačí do mzdové dynamiky a zvyšuje důvěru spotřebitelů. Maloobchodní tržby by tak měly pokračovat v dalším pozvolném růstu.

Inflace zrychlí a přiměje ČNB ještě jednou letos zvýšit sazby

Průměrná cenová hladina se v září podle našeho odhadu snížila o dvě desetiny procenta kvůli sezónnímu propadu cen dovolených. Nicméně odhlédneme-li od sezónního vývoje, pozorujeme další stupňování inflačních tlaků v domácí ekonomice. Ceny potravin pokračují v růstu zejména kvůli zdražování mléčných výrobků a ceny pohonných hmot se zvedají, jak sledují vývoj cen ropy na světovém trhu. Inflace by tak v září měla zrychlit na 2,6 %. To podle nás bude dalším argumentem pro ČNB, aby na svém listopadovém zasedání zvýšila sazby.